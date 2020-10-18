закрыть
18 октября 2020, воскресенье, 15:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске снова отключают мобильный интернет

6
  • 18.10.2020, 14:08
  • 2,413
В Минске снова отключают мобильный интернет

Сайты и мессенджеры могут не открываться.

В воскресенье, 18 октября, в Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет, сообщает tut.by.

Затруднения начались около 13.50 — они вполне стандартные. Связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием (ждать приходится по несколько минут) либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиафайлы — не загружаться.

Журналисты запросили комментарии A1, МТС и life:).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Судью на мыло!
Судью на мыло! Ирина Халип
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Светлана Тихановская предъявила Лукашенко ультиматум
Пролетая над гнездом кукушки
Пролетая над гнездом кукушки Владимир Халип
Надо быть жестче
Надо быть жестче Сергей Тихановский