В Минске снова отключают мобильный интернет 6 18.10.2020, 14:08

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Сайты и мессенджеры могут не открываться.

В воскресенье, 18 октября, в Минске наблюдаются проблемы с доступом в Сеть через мобильный интернет, сообщает tut.by.

Затруднения начались около 13.50 — они вполне стандартные. Связь LTE не работает, через 3G загрузка данных также не происходит. Из-за этого интернет-страницы могут открываться с запозданием (ждать приходится по несколько минут) либо не открываться вовсе. С мессенджерами, соответственно, проблемы аналогичные — сообщения могут не отправляться и не приходить, медиафайлы — не загружаться.

Журналисты запросили комментарии A1, МТС и life:).

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