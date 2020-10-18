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«Польское радио»: Белорусы 71 день подряд протестуют против режима Лукашенко

  • 18.10.2020, 17:16
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«Польское радио»: Белорусы 71 день подряд протестуют против режима Лукашенко
Фото: «Наша Ніва»

С августа в стране не стихают акции протеста.

18 октября — в Беларуси 71-й день акций протеста после сфальсифицированных режимом Лукашенко выборов президента, прошедших 9 августа. Все это время в стране не стихают акции протеста, не прекращаются задержания их участников, передает «Польское радио».

17 октября в Минске прошел Женский марш и акция протеста студентов.

На акции протеста 18 октября протестующие вышли на улицы Минска, Бреста, Гродно, Новогрудка, Витебска, Светлогорска и других городов. Люди требуют отставки Лукашенко, который незаконно удерживает власть и применяет жесткие репрессии против граждан Беларуси. В Минске акция протеста названа Партизанским маршем — она проходит по Партизанскому проспекту столицы Беларуси.

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