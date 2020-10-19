Лилия Власова освобождена из СИЗО КГБ 19.10.2020, 14:21

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Лилия Власова

Фото: Reuters

Она отпущена под домашний арест.

Как стало известно tut.by, из СИЗО КГБ была освобождена юрист и медиатор Лилия Власова.

Лилия Власова присутствовала на встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ.

В пятницу вечером Лилия Власова была отпущена под домашний арест. Информацию об изменении меры пресечения подтвердила и адвокат Власовой.

Лилию Власову задержали сотрудники Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля 31 августа. В этот день она была вызвана в Центральное РУВД Минска по факту участия в несанкционированном митинге. В доме Власовой в этот же день был проведен обыск.

Позже появилась информация, что в отношении Лилии Власовой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РБ (Уклонение от уплаты налогов). Санкции подразумевают до 7 лет лишения свободы.

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