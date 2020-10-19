Светлана Тихановская встретилась с депутатами парламента Швейцарии5
- 19.10.2020, 22:44
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Она поблагодарила депутатов за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим.
Светлана Тихановская встретилась с депутатами парламента Швейцарии, передает «Белсат».
Главная тема встречи – как Швейцария может поддержать белорусский народ и поучаствовать в переговорах по выходу Беларуси из политического кризиса.
Светлана Тихановская поблагодарила собеседников за санкции, которые Швейцария приняла в отношении лиц, поддерживающих режим.
Она подняла вопрос помощи белорусским спортсменам, репрессированным за свои политические взгляды. Штаб МОК находится в швейцарской Лозанне.
Также Тихановская подняла вопрос дела Натальи Херше, гражданки Швейцарии, которая родилась в Орше. Сейчас женщина находится под уголовным преследованием.