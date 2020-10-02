4 октября — Марш освобождения 6 2.10.2020, 10:28

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14:00, Минск и все города Беларуси.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусов выйти 4 октября на Марш освобождения политзаключенных. Одним из первых подробную информацию о Марше опубликовал телеграм-канал МКБ:

— Позорно проиграв выборы, крысиный король, похоже, решил попросту пересажать всех несогласных. Прямо сейчас по надуманным уголовным делам сидят несколько десятков человек. Это политики Николай Статкевич, Павел Северинец, Сергей Тихановский, блогер Игорь Лосик, альтернативный кандидат в президенты Виктор Бабарико, члены Координационного совета Мария Колесникова, Максим Знак, Илья Салей. А также десятки гражданских активистов, блогеров, просто неравнодушных белорусов, которые осмелились сказать «нет» бывшему правителю.

Посадки и репрессии продолжаются и по сей день. Только на этой неделе было арестовано около десятка человек, среди них - титулованная баскетболистка Елена Левченко, студент БГУИР Дмитрий Мазура, политический блогер Эдуард Пальчис.

Власть держит этих людей в заложниках. В надежде, что можно будет как раньше торговать их свободой для переговоров со странами ЕС. Только бывший правитель забыл, что он бывший и говорить с ним больше никто не будет. Никто не ведет переговоры с террористами. Это не разменные монеты, это наши друзья, коллеги и соотечественники. И вам нас не запугать. Мы их не забыли и требуем освобождения ВСЕХ политических заключенных!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

МИНСК:

- 14:00, как обычно, собираемся в центре в районе Стелы.

Берем с собой портреты политзаключенных и плакаты с требованием освободить заложников режима.

ЖОДИНО, БАРАНОВИЧИ:

- 14:00 марши до СИЗО.

Узурпатор, освобождая места в Минске под новых заложников, перевел часть политзаключенных в тюрьмы ваших городов. Пусть они услышать народную поддержку!

ОСТАЛЬНЫЕ ГОРОДА:

- 14:00

Почти в каждом областном и районном центре есть СИЗО, или ЦИП, или ИВС, где содержатся ваши соседи, жители одного с вами города, которые вышли на мирный протест и попали в заложники к крысиному королю.

В целях безопасности:

Старайтесь собраться к 14.00, максимум к 15.00, так вы обезопасите себя и других от задержания на подходах. Когда вы идете в центр все одновременно большими потоками.

Надевайте маски.

МЫ ТРЕБУЕМ ОСВОБОДИТЬ ВСЕХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ!

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

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