Майк Помпео: Мы знаем, чего хотят белорусы, и поддержим их 8 2.10.2020, 10:44

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Майк Помпео

Фото: Reuters

Госсекретарь США подчеркнул, что Лукашенко нелегитимен и народ желает другого правления.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что выборы в Беларуси были фальсификацией и США против того, что Лукашенко сам себя привел к присяге, сообщает «Интерфакс».

«Мы объявили, что выборы были фальсификацией, в течение нескольких дней после их завершения. Мы выступали против того, чтобы он (Лукашенко - ред.) сам себя привел к присяге. Мы не думаем, что это имеет смысл. Мы знаем, чего хочет народ Беларуси. Они хотят чего-то другого. Они хотят свободы. Они хотят повернуть в другую сторону, которую им не дал президент Лукашенко, и мы будем рядом с ними, чтобы попытаться помочь им, поддержать их», - сказал Помпео в интервью Fox News.

Госсекретарь США добавил, что США дали понять России, что ни в чьих интересах вмешиваться в ситуацию.

«Это не принесет пользы народу России, это не принесет пользы народу Беларуси, это усложнит отношения между всеми странами региона», - подчеркнул Помпео.

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