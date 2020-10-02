В США готовят доклад об активах Лукашенко и его семьи 15 2.10.2020, 11:10

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Это станет частью закона о санкциях против его режима.

Представители двух крупнейших партий США в Конгрессе подготовили проект документа, который может стать американским ответом на ситуацию в Беларуси.

Законопроект предполагает введение санкций против белорусских чиновников, увеличение помощи для страны, а также подготовку докладов о действиях России и активах Лукашенко. Об этом сообщает официальный сайт комитета по международным делам американского парламента (перевод - tut.by).

Как сообщается, новый законопроект стал ответом на репрессии, насилие и фальсификацию выборов в Беларуси. Шестеро американских конгрессменов, представляющих как республиканцев, так и демократов, разработали проект «Акта по демократии, правам человека и суверенитету в Беларуси», который фактически вновь вводит в действие «Акт о демократии в Беларуси» от 2004 года.

Законопроект декларирует, что США не признают результатов президентских выборов 9 августа 2020 года в Беларуси, а Лукашенко — законно избранным главой государства, а также поддерживают проведение новых выборов в соответствии со стандартами ОБСЕ. Также в нем содержится призыв к освобождению всех политических заключенных в Беларуси, особо выделяя гражданина США политтехнолога Виталия Шклярова и Марию Колесникову. В тексте говорится, что США отвергают любое включение Беларуси в состав «так называемого «союзного государства», находящегося под контролем России».

Конкретные шаги, обозначенные в документе, включают наложение санкций на белорусских должностных лиц из высших эшелонов власти и силовых структур, а также дальнейшие шаги по усилению санкционного режима, включая санкции в отношении российских граждан, участвовавших в политических репрессиях и давлении на независимые СМИ, указано в документе. Также законопроект разрешает оказание американской помощи для содействия демократии, правам человека и верховенству закона в стране. Документ предусматривает увеличение размера помощи Беларуси и работу Агентства США по глобальным медиа в виде программ для Беларуси, а также требует разработки американской стратегии по продвижению вещания, интернет-свободы и доступа к информации в Беларуси.

Согласно законопроекту, США должны продолжать совместные действия с ЕС, его странами-членами, Великобританией и Канадой для поддержки демократических устремлений белорусов и сдерживания попыток России подорвать суверенитет и независимость Беларуси.

В случае принятия законопроекта госсекретарь США совместно с директором Национальной разведки должны будут подготовить два доклада для Конгресса: один будет касаться усилий России «по подрыву суверенитета и независимости Беларуси»; а другой — финансовых активов, принадлежащих Александру Лукашенко и членам его семьи.

Как сообщается, законопроект пройдет доработку в комитете по иностранным делам Конгресса 2 октября, а затем будет передан для дальнейшего рассмотрения полным составом Палаты представителей.

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