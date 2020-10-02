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В Риме вводят масочный режим

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  • 2.10.2020, 15:45
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В Риме вводят масочный режим

Находиться без маски на улице можно будет детям до шести лет.

Власти итальянского региона Лацио вводят режим обязательного ношения масок вне помещений, передает Сharter97.org со ссылкой на римские СМИ.

Масочный режим вступает в силу с 3 октября. Находиться без маски на улице можно будет детям до шести лет. Взрослые смогут не носить маску при занятиях спортом.

Губернатор Лацио Никола Дзингаретти призвал жителей проявить ответственность и выполнять распоряжение. Он заверил, что его цель — остановить инфекцию, а не штрафовать людей за отказ носить маску.

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