Белорусский МИД требует от Литвы и Польши сократить количество дипломатов 9 2.10.2020, 15:55

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Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Нападки белорусских властей на Вильнюс и Варшаву продолжаются.

Белорусский МИД потребовал у посольств Польши и Литвы в нашей стране сократить количество работающих в Беларуси дипломатов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, пишет tut.by.

Как пояснил Анатолий Глаз, в литовском посольстве вместо 25 должно остаться 14 дипломатов, в польском — вместо 50 останется 18.

Представитель МИД также сообщил, что послы Беларуси в Польше и Литве с 5 октября отзываются в Минск для консультаций.

— Послам Польши и Литвы в Беларуси соответственно предложено последовать данному примеру.

Напомним, после сфальсифицированных президентских выбров режим Лукашенко ведет активную антипольскую и антилитовскую кампанию.

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