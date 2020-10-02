«Услышали барабаны и поняли, что можно выходить» 1 2.10.2020, 17:06

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Фото: Ольга Шукайло, TUT.By

Кто эти люди, играющие на воскресных маршах.

Уже почти два месяца Беларусь сотрясают массовые протесты. Весь сентябрь вместе с тысячами белорусов на мирные шествия выходят барабанщики. Tut.by встретился с тремя представителями команды и узнал, кто эти люди и что они делают на акциях.

О себе ребята говорят кратко и просят их не фотографировать, чтобы не привлекать лишнее внимание. Как ни странно, музыкой среди них сейчас занимается только один — Влад, он играет в одной из рок-групп. Ваня когда-то играл в таком музыкальном коллективе, а Антон и вовсе не связан с музыкой и работает в сфере логистики.

По словам ребят, до выборов они практически не интересовались белорусской политикой.

— До этого лета белорусской политики не существовало как таковой, — высказывает свое мнение Антон. — Была власть, а сфера публичной политики являлась чисто номинальной. Я интересовался российской и мировой политикой. Белорусской — нет. Что касается моих действий, то я и раньше критично относился к государственному курсу, но на акции никогда не ходил.

О своем интересе к мировой, а не к белорусской политике говорит и Влад. А Ваня признается, что заинтересовался ими только с недавнего времени.

— Я был завязан на музыке. Не то что мне было все равно… Я разграничивал эти сферы. Занимался музыкой, и в мой сфере не было никакого шовинизма, раздела между теми, кто, условно говоря, за Россию, а кто за Украину. Политикой я заинтересовался в этом году на фоне коронавируса и выборов. На мой взгляд, после событий этого года нельзя быть аполитичным. Тебе как будто тычут в глаза и говорят: «Посмотри на все это!».

По словам ребят, непосредственно на их выход на улицу и выступления повлиял комплекс событий, случившихся в этом году. Но решающим фактором стали насилие и жесткие задержания, случившиеся после президентских выборов.

— Еще до знакомства с Антоном я думал, что было бы неплохо выходить на акции с барабаном и поддерживать участников, играть какие-то маршевые композиции. Но как-то не сложилось, — говорит Влад. — Я искал возможность, чтобы выходить. И эта возможность сама меня нашла: мне написал Антон и предложил поучаствовать в таком проекте.

Логично, что мы задаем вопрос Антону, как возникла такая идея.

— Мои знакомые организовывали одну акцию и предложили побарабанить. Во время нее мы перезнакомились друг с другом, завязались знакомства. Сформировался костяк из 10 активных человек. Когда начались марши по воскресеньям, родилась идея выступать на них. Я написал в общий чат организаторов концертов. Предложил: кто хочет поиграть на марше или постучать на барабане. Так через друзей и знакомых собралась команда.

Сейчас у минских барабанщиков — два проекта.

— С первым мы выступаем по минским дворам. В этом проекте участвует большое количество музыкантов и исполнителей. Поэтому мы не только играем, но и поем, — объясняет Антон. — Своего репертуара у нас нет. Играем протестные песни, которые все знают, которые люди могут подпевать вместе с нами и включаться в общий движ. Это песни Цоя, Лявона Вольского, N.R.M., «Океана Эльзы», «Ляписа Трубецкого»… Но преимущественно это русскоязычная музыка, которую все знают. Нет смысла играть андеграундные песни.

Второй проект барабанщиков — это собственно выступления на воскресных маршах — у них около десяти барабанов.

— Первоначально мы думали, что будем идти в колонне и петь песни, — говорит Антон. — Первый раз, в конце августа, так и получилось. Но барабаны сами по себе акустический инструмент. А вот с акустическими гитарами — особенно в большой толпе, когда люди кричат и подпевают — проблема: получается акапельное пение под барабаны. К тому же усиления у нас нет. Покупать или брать в аренду дополнительные колонки — рискованно. Можно скинуться на них и потерять в тот же вечер.

Такой случай у ребят уже был. Во время выступлений в одном из минских дворов одного из них задержали, а колонку забрали.

— Поэтому чаще мы импровизируем, — объясняют музыканты.

Сейчас в их проекте — несколько десятков человек.

— Коллектив очень разношерстный: тут и девушки, и парни, люди самого разного возраста и профессий. Среди них — программисты, музыканты, строители, мебельщики, — объясняет Антон.

— Мы даже и не знаем, кто чем занимается. Это неважно, — кидает реплику Влад.

— Невозможно представить такую ситуацию: пришел к нам человек. А мы спрашиваем: «Ты кем работаешь? Монтировщиком? Тогда тебя берем», — фантазирует Антон. — Мы прослушиваний не проводим (все смеются).

— Вы расширяетесь или у вас стабильный «коллектив»?

— Иногда на марше к нам подходят люди. Как-то в акции принимал участие мужчина с барабаном. Он выступал хорошо, возможно он играет на профессиональном уровне, — вспоминает Ваня. — Один раз с нами вообще был саксофонист. Мы стараемся приобщать к нашему движению таких людей, если они хотят выступить. Тот же Влад уже говорил, что искал повод.

По словам ребят, они хотели бы расшириться: например, устроить во время марша концерт.

— Мы хотели бы сделать лучше звук, чтобы можно было слышать не только барабаны, но и гитары, чтобы можно было подпевать. Тогда можно бы подумать и о концерте. Но пока у нас военно-полевые условия. Поэтому пытаемся устроить праздник дешево и сердито (смеется).

«Пару раз люди говорили: услышали барабаны и поняли, что можно выходить»

Готовятся барабанщики только к концертам во дворах. А перед маршами они решают не музыкальные, а логистические проблемы — как быстро привезти, смонтировать и быстро увезти платформу — одну из узнаваемых фишек барабанщиков. Именно на ней проходят выступления ребят.

— Первоначально у нас была платформа два на два метра. Мы ее возили на машине. Но с ней особо не побегаешь и не спрячешься, — говорит Антон.

— Из-за нее мы один раз даже не приняли участие в марше, — добавляет Ваня. — В один из выходных, когда в последний момент изменился маршрут, мы попытались стартовать от «Минск-Арены», но не смогли скоординироваться и состыковаться с платформой. Поэтому решили сделать раскладную платформу поменьше.

Теперь у ребят есть раскладная, более мобильная платформа, которая разделяется на две части.

— Наша задача — оперативно вклиниться с ней в центр колонны. Естественно, понимать где этот центр. Каждый раз ситуация разная. Наш приоритет — мобильность, — объясняет Влад.

Во время одного из маршей ребятам пришлось экстренно разбираться и уезжать. Но, по их словам, тогда было непонятно, собираются их задерживать или нет.

Во время выступлений ребята использовали инвалидную коляску. Но оказалось, что людей с ограниченными возможностями среди них нет.

— Для нас один из главных приоритетов — мобильность, а коляска помогает дешево и быстро перевезти барабаны, — признается Ваня. — Мы очень долго думали, можно ли так использовать коляску. Опросили многих знакомых — все отнеслись к этому с пониманием.

«Многим людям без разницы, что мы будем играть. Главное — поддерживать определенный ровный ритм»

— Если у вас спросят, зачем вы выходите на акции, что вы ответите? — спрашивают журналисты.

— Мне кажется, каждый пытается посильно внести какой-то вклад в общее дело. А наши выступления воодушевляют людей и поднимают их дух, — говорит Влад.

— Теперь люди выходят не на классическое шествие, а на фестиваль, — высказывает свое мнение Антон. — Многие креативят: появляются короны, оригинальная одежда. Поэтому музыка прекрасно вписывается в концепцию марша-карнавала.

— На самом деле многим людям без разницы, что мы будем играть, — признается Ваня. — Главное — поддерживать определенный ровный ритм. Пару раз люди говорили: услышали барабаны и поняли, что можно выходить.

При этом ребята подчеркивают, что являются обычными участниками марша.

— В одно из воскресений к нам подошли люди и стали спрашивать, какой у нас план, куда мы поведем колонну, — говорит Антон. — Но мы стали на место и ждали, пока пойдет колонна, и тогда двинулись за ней.

Также музыканты подчеркивают, что делают свою работу исключительно бесплатно.

— На платформе у нас обычно лежат чехлы. И во время одной из акций кто-то кинул пригоршню монет. Другие люди стали присоединяться. Нам было очень неловко, — признается Влад. — Мы не для этого выступаем. А с другой стороны, и убирать как-то некрасиво.

А еще ребята просят не вмешиваться в их работу во время марша.

— Понятно, что многие хотят помочь от чистого сердца. Когда мы только раскладываемся или, наоборот, собираемся прямо в толпе, посреди марша, к нам многие подходят — у меня машина, давайте помогу. Это очень приятно, но мы сделаем все сами. Пусть люди не обижаются, что мы не пустили кого-то поиграть или отказались от помощи, — просит Ваня.

— Протесты в Беларуси идут уже почти два месяца. Возникает ли у вас усталость?

Все наши собеседники отвечают на этот вопрос положительно.

— Скорее, это не физическая, а моральная усталость, — говорит Антон. — Обычные участники маршей более мобильны. Они могут уйти в любой момент. А мы в любой момент можем попасть под раздачу.

— Нервничаю, когда в воскресенье идут сборы, — признается Влад. — Хочешь порадовать людей музыкой, а тебя за это могут побить. Это же дикость.

— Последний раз шел на акцию с мыслью: если задержат, то по крайней мере отдохну, — смеется Ваня. — Да, когда садишься играть, меня отпускает, становится легко. Но сама ситуация начинает немного выматывать. Хочется, чтобы скорее это закончилось. Но глобально мы готовы надолго.

— Мешает ли музыкальный проект основной работе?

Антон отвечает на этот вопрос как настоящий менеджер:

— Мы разделяем работу между многими людьми, и на каждого получается не так много хлопот. Скорее, мешает окружающая обстановка, общая атмосфера, информация о задержаниях, которую читаешь в новостях.

А вот Влад признается, что постоянно держит в планах будущее выступление.

— Так что получается еще один полный рабочий день.

— Участники акций говорят, что будут выходить до победы. А какие у вас планы после нее — продолжите выступать?

— У нас был план: если выиграем, покупаем автозак, срезаем с него крышу, ставим на открытой площадке установку и гитарные усилители, после чего целую ночь ездим по городу, — смеется Влад.

После этого ребята в шутку предлагают организовать карнавал, ведь к тому времени у них будет целый арсенал платформ, кресел и подобных вещей.

— А если серьезно, — добавляет Антон, — мы принимаем тактические решения на неделю и пока так далеко не загадываем.

— Вы оптимисты или пессимисты?

— Мы стараемся не думать о будущем, — отвечает за всех Антон. — Это не наших рук дело. Все идет своим чередом. Но хочется быть оптимистом. Протесты идут уже более 50 дней, а люди все выходят.

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