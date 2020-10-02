Эксперты оценили, насколько тяжело Трамп может перенести COVID-19 1 2.10.2020, 20:16

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На данный момент президент США чувствует себя хорошо.

Новость о том, что Дональд Трамп заразился коронавирусом, вызвала много вопросов о том, что эта инфекция может означать для президента США. The New York Times попытался оценить риски, исходя из известной информации о его здоровье и течении заболевания.

В своем заявлении врач президента сказал, что 74-летний Трамп чувствует себя хорошо, но не уточнил, испытывает ли он какие-то симптомы. Он пояснил, что президент пока что останется изолированным в Белом доме.

Пожилые мужчины подвергаются большему риску серьезно переболеть

Согласно анализу Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, у пожилых мужчин вероятность смерти от COVID-19 до двух раз выше, чем у женщин того же возраста. Другое исследование, опубликованное в журнале Nature в августе, показало, что это связано с тем, что у мужчин иммунный ответ слабее, чем у женщин.

По словам Райны Макинтайр, руководителя программы биобезопасности в Институте Кирби Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее, вероятность необходимости госпитализации возрастает после 50 лет.

Ожирение представляет собой еще один фактор повышенного риска смерти, особенно среди мужчин, согласно анализу данных о здоровье тысяч пациентов, проходящих лечение в системе здравоохранения Южной Калифорнии.

«Просто исходя из того, что Дональд Трамп мужчина, старше 70 лет и имеет избыточный вес, сразу можно сказать, что он принадлежит к группе высокого риска», — предупреждает Майкл Бейкер, профессор отдела глобального здравоохранения Университета Отаго (Новая Зеландия).

Тем не менее многие люди его возраста вылечились от COVID-19

Несмотря на то, что риск тяжело переболеть увеличивается с возрастом, большинство выздоравливают быстро и с минимальными симптомами.

«Лишь у меньшинства встречаются тяжелые последствия», — уточнил профессор Бейкер.

«Многие люди его возраста, которые заболевают COVID-19, не сталкиваются со сложностями в лечении», — говорит Бенджамин Коулинг, глава отдела эпидемиологии и биостатистики Гонконгского университета.

Исход болезни может быть осложнен, если у Трампа есть определенные проблемы со здоровьем, которые, по общему мнению исследователей, увеличивают риск серьезности заболевания.

Врач Трампа в последние месяцы утверждал, что президент чувствует себя хорошо. Но президент США любит фастфуд и мало тренируется, если не брать в расчет игру в гольф. В июне врач Трампа сказал, что президент весил 110 кг, что указывает на легкое ожирение.

«Если у него нет диабета, высокого кровяного давления или какого-либо хронического заболевания, то течение заболевания, вероятно, не будет тяжелым», — полагает Дэвид Хуэй, директор Центра новых инфекционных заболеваний Стэнли Хо при Китайском университете.

Трудно сказать, сколько времени потребуется Трампу, чтобы выздороветь

Эксперты сходятся во мнении, что следующая неделя будет решающей для определения течения болезни Трампа.

Если у него появятся легкие симптомы, такие как кашель, жар или одышка, ему может потребоваться неделя, чтобы выздороветь. Тяжелое течение заболевания, которое может означать развитие поражения легких и пневмонию, может потребовать госпитализации и нескольких месяцев лечения.

Лечение также будет зависеть от тяжести его болезни, и его схема будет зависеть от того, появятся ли у Трампа симптомы в ближайшие дни.

Если симптомов нет, достаточно следить за самочувствием, соблюдать изоляцию и регулярно проходить обследование у врачей.

Разумеется, лекарства от COVID-19 еще не существует. Но если у Трампа разовьются признаки более серьезного состояния, ему будет предложен ряд методов лечения, которые широко используются врачами: например, противовирусный препарат ремдесивир оказался полезным для лечения тяжелобольных пациентов, и стероид дексаметазон, по словам ученых из Оксфордского университета, также снизил смертность у таких пациентов.

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