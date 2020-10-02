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В YouTube в Беларуси произошел сбой

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  • 2.10.2020, 20:51
  • 3,743
В YouTube в Беларуси произошел сбой

Есть проблемы и с другими сервисами Google.

В видеохостинге YouTube и других сервисах Google произошел сбой — получить доступ к ним не удается многим пользователям из Беларуси. Об этом говорит информация DownDetector, пишет tut.by.

Судя по карте сбоев, затруднения в основном испытывают юзеры именно из Беларуси — в других странах Европы все в порядке. Впрочем, на самом сайте DownDetector говорится: «С YouTube возможны проблемы».

Но похоже, что неполадки присутствуют и в других популярных сервисах Google — во всяком случае, открыть Google-документы или, например, воспользоваться почтой Gmail у многих не получается. При этом поисковая система — Google.by — работает без перебоев как через мобильный, так и через фиксированный интернет.

С чем связаны проблемы с доступом, пока точно не ясно, официальных комментариев представителей компании не поступало. Несколько пользователей сообщили: если включить VPN-соединение, доступ к YouTube и другим сервисам возвращается.

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