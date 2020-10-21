Белорусский футболист Максим Шило: У нас протест достоинства и солидарности 21.10.2020, 18:52

Спортсмен заявил о полной солидарности с белорусским народом.

Белорусский защитник кыргызского футбольного клуба «Дордой» Максим Шило в интервью Tribuna.com рассказал о том, что не голосовал на выборах президента Беларуси.

«Я не голосовал. Даже не хотел идти на избирательный участок. Почему? За меня уже проголосовали. В это время был на даче. Сам знаешь, интернета в стране не было, поэтому результаты выборов узнал по радио. Вытянул антенну и услышал, про 80 процентов. Если честно, это было предсказуемо.

Но когда нам включили интернет… Смотришь видео и хватаешься за голову. Агрессия силовиков – это что-то за гранью. Сейчас об этом говорю, и по коже бегут мурашки. Происходящее на улицах Минска просто шокировало. Что должно происходить в голове, чтобы с такой агрессией относиться к собственному народу? Не понимаешь, почему все это происходит в нашей стране? Почему нет никакого диалога? Со временем наш протест потихоньку превратился в протест достоинства и солидарности. Каждое воскресенье после перелета в Кыргызстан открывал Tut.by и Onliner, чтобы следить за новостями. Сидел и думал: «Только бы все прошло без жертв». Лично я против того, что происходит после выборов в нашей стране. Полностью солидарен с белорусским народом», – сказал Шило.

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