Пропавшего поэта Дмитрия Строцева нашли на Окрестина 1 22.10.2020, 8:41

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Дмитрий Строцев

Поэта и активиста не могли найти со вчерашнего утра.

Вчера утром в Минске исчез поэт и православный активист, член Белорусского ПЕН-центра Дмитрий Строцев. Об этом сообщила на своем профиле в «Фейсбуке» жена поэта Анна Строцева.

«Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11. после этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат, в сети нет», — написала Анна Строцева.

Сегодня утром поэт Дмитрий Строцев был найден в списках задержанных на Окрестина, сообщает «Наша Нива».

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