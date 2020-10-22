Пропавшего поэта Дмитрия Строцева нашли на Окрестина

Пропавшего поэта Дмитрия Строцева нашли на Окрестина1
- 22.10.2020, 8:41
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Поэта и активиста не могли найти со вчерашнего утра.
Вчера утром в Минске исчез поэт и православный активист, член Белорусского ПЕН-центра Дмитрий Строцев. Об этом сообщила на своем профиле в «Фейсбуке» жена поэта Анна Строцева.
«Мы с Димкой расстались недалеко от дома примерно в 11. после этого с ним никому не удалось связаться. По работе ни с кем сегодня на связь не вышел. Все телефоны молчат, в сети нет», — написала Анна Строцева.
Сегодня утром поэт Дмитрий Строцев был найден в списках задержанных на Окрестина, сообщает «Наша Нива».