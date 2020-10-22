Newsweek: В Нагорном Карабахе в игру вступает Иран 22.10.2020, 14:32

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Баку и Ереван обращаются за помощью к другому соседу.

Армения добивается поддержки Ирана в давлении на Азербайджан. А Баку тоже высоко ценит дипломатические шаги со стороны Исламской Республики.

Обе стороны войны в Нагорном Карабахе уверены, что гаранты в лице Франции, России и США не делают достаточно, чтобы закончить конфликт на Юге Кавказа. Между тем, как пишет Newsweek (перевод - unian.net), бои не утихают. И министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зарифе предложил своему азербайджанскому коллеге Джейхуну Байрамову организовать трехсторонние переговоры с участием Тегерана, Москвы и Анкары.

Этот механизм должен дополнить уже запущенный процесс под руководством так называемой "Минской группы", в которую входят Франция, Россия и США. В комментарии Newsweek посол Армении в Вашингтоне Варужан Нерсисян ответил на иранское предложение.

"Мы ценим иранский сбалансированный подход и его усилия в поиске мирного решения для конфликта в Нагорном Карабахе, который продолжается с 1991 года. Иран-соседняя страна для Армении и Азербайджана. И он также разделяет границу с Республикой Арцах", - сказал армянский дипломат.

Самопровозглашенная "Республика Арцах" - это сепаратистское образование в регионе Нагорного Карабаха, населенное в основном этническими армянами. Международное сообщество считает эту территорию частью Азербайджана, который пытается восстановить себе контроль над ней. Баку пользуется поддержкой Турции - другого соседа с исторически плохими отношениями с Арменией. Ереван надеется, что Тегеран поможет уменьшить давление со стороны Баку и Анкары.

"В вопросе переговоров, которые могли бы покончить с агрессией в регионе, по моему мнению, Иран способен использовать свои рычаги влияния, чтобы сдержать Азербайджан и убедить Турцию не усиливать огонь в Нагорном Карабахе", - сказал Нерсисян.

Посол Азербайджана в Вашингтоне тоже отреагировал на предложение Ирана одобрительно, при этом выразив разочарование "Минской группой".

В то же время, последние 28 лет Минская группа ОБСЕ была посредником в переговорах. К сожалению, прогресса было не много", - сказал посол Элин Сулейманов.

Newsweek пишет, что Иран официально уже встал на сторону Азербайджана, с которым он разделяет шиитскую веру. В Тегеране призвали вывести христианские армянские силы из Нагорного Карабаха. В дополнение к религиозной связи, в Иране также живет много этнических азербайджанцев. Они устроили масштабные акции в поддержку Баку, что встревожило власти в Тегеране.

Иран также отрицал азербайджанские обвинения в том, что страна позволила России переправлять оружие в Армению через свою территорию. В свою очередь, Баку тоже отвергает обвинения Тегерана и Москвы в том, что он отправляет на войну боевиков из Сирии, которых поддерживает Турция. Иран и Россия активно поддерживали войну сирийского режима против оппозиции. Но в этой операции они координируют свои действия с Анкарой, которая поддерживает оппозиционные силы. Теперь российское и иранское правительство тревожит появление сирийцев вблизи их собственных границ.

Иран чувствует, что война в Нагорном Карабахе уже перекинулась на него. Были многочисленные сообщения о том, что азербайджанские беспилотники и армянские снаряды по ошибке падали на иранской территории. Это заставило иранских дипломатов и военных выступить с предупреждением, что такие инциденты будут иметь последствия.

"Защита безопасности и мира иранских граждан, живущих в приграничных регионах, - это ключевая цель Вооруженных сил страны. И если обстрелы продолжатся, Исламская Республика Иран не останется безучастной", - сказал пресс-секретарь Минобороны Ирана Саид Хатибзадех.

В тот же день иранский военный атташе полковник Бахман Садегин указал Армении на проблему обстрелов. Армянская сторона обвинила во всем силы Азербайджана, которые якобы умышленно скапливаются у иранской границы.

Иранский посол в Азербайджане Аббас Мусави также принял участие в обсуждении войны в Нагорном Карабахе на азербайджанском телевидении. На следующий день он заявил, что Иран будет ставить на первое место собственные интересы, определяясь с позицией по армяно-азербайджанской войне.

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