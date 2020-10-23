$1800 за Карабах 23.10.2020, 16:40

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Фото: Reuters

Как вербуют сирийских наемников для Закавказья.

Информация о том, что Турция отправляет сирийских боевиков в Азербайджан с самого начала карабахского кризиса, многократно становилась предметом официальных дипломатических заявлений. Однако по сей день Турция и Азербайджан опровергают эти факты. «Новая газета» публикует имена, механизм вербовки, условия, на которых сирийские боевики едут воевать за Нагорный Карабах.

Человека на этом фото зовут Мохаммед Шаалан, он сириец, родом из маленького города Аль-Атариб близ Алеппо. Прежде воевал в составе бригады Сувар аль-Шам, входящей в состав Свободной сирийской армии. С началом боевых действий в Нагорном Карабахе отправился туда, воевать за Азербайджан. Был убит в первые же дни конфликта.

По данным Сирийского наблюдательного центра по правам человека (Syrian observatory for human rights), к настоящему времени в боях в Нагорном Карабахе погибло 134 гражданина Сирии. 13 из них — в последние 48 часов. Все они были рекрутированы турецкими гражданами для участия в конфликте на стороне Азербайджана.

Наши источники дают другие, гораздо большие, цифры потерь среди сирийцев. Согласно информации, которой поделились с «Новой» представители светской оппозиции в Сирии, с начала конфликта в Карабахе было убито более 185 сирийских наемников.

Некоторые сирийцы, отправленные в Азербайджан, уже обратились к своим турецким кураторам с просьбой помочь им вернуться на родину — без выплаты причитающейся зарплаты.

Карабах. Последствия артиллерийского удара. Фото: РИА Новости

Сложно сказать, сколько всего сирийцев ныне находится в Азербайджане, однако самые первые сообщения из Идлиба приводят цифру в 1000 человек. Важно понимать, что именно тогда, в первые дни конфликта, и шел основной набор. Впоследствии он был несколько сокращен по той причине, что в Карабахе имеет место другой характер боестолкновения: там нет прямого контакта с пехотой противника, бои пока ведутся преимущественно с помощью дронов и артиллерии.

Но мы не знаем, не потребуется ли Азербайджану свежая сирийская кровь.

Ранее «Новая» уже сообщала о развернутой в сирийском Идлибе системе вербовки боевиков и об условиях участия в войне на стороне Азербайджана. Сейчас нам удалось установить подробности того, как осуществлялся набор бойцов, отправляемых в Карабах. В процессе принимали участие сразу несколько боевых группировок в Идлибе и Южной Турции.

Вот имена сирийских полевых командиров, непосредственно задействованных в вербовке.

Мустафа Сейджари — один из командиров сформированной под эгидой Турции «Сирийской национальной армии», ранее представлявший боевую бригаду «Мутасим» в Северной Сирии.

Абу Амша — лидер бригады «Сулейман Шах».

Сеиф Абу Бакр — лидер бригады «Хамза».

Командиры «бригады Султана Мурата».

Наемникам предлагались привлекательные условия: ежемесячная зарплата в 1800 долларов, которую боец получит сразу по возвращении. В случае невозвращения — его семья получит эти деньги, а также еще 30 000 долларов.

При любом исходе комбатанту и его семье гарантировано также турецкое гражданство.

На таких условиях огромное число сирийцев готовы поехать воевать за интересы Турции в Азербайджане.

Эти мужчины, которые в Идлибе получали зарплату в 600 турецких лир (примерно 77 долларов) за участие в боевых действиях против армии Асада, видят теперь возможность выбраться из бедности и заработать достаточно денег, чтобы жениться и иметь нормальный дом, вместо того чтобы жить в палатке под дождем и снегом. Их много, это целое поколение, выросшее во время сирийской гражданской войны. 14-летний мальчик в начале сирийской революции превратился в 24-летнего молодого человека, живущего в ужасных условиях в лагере беженцев, не имеющего никаких перспектив.

Это поколение — костяк верных Турции боевиков, которых президент Эрдоган использует в конфликтах от Кавказа до Северной Африки, противопоставляя эту силу России.

Сейчас становится все более очевидным общее обстоятельство, связывающее сирийских боевиков, сражающихся на стороне Турции в Карабахе: в основном это сирийцы-туркоманы. Туркоманы — турецкий субэтнос, компактно проживающий на севере Сирии.

Исторически они лояльны Турции, и многие из них твердо верят в идею «голубой родины».

Доктрина «голубой родины» (mavi vatan по-турецки) — это официально заявленная и реализуемая с 2006 года внешнеполитическая инициатива президента Турции Эрдогана, апеллирующая к славе Османской империи. Как известно, османы контролировали морские пути от Средиземного моря к Черному, а также земли, лежащие между ними, в том числе Крым.

Военнослужащий вывесил флаг Азербайджана на территории Нагорного Карабаха. Фото: Reuters

Президент Эрдоган заявляет о тех же амбициях — как на море, так и на земле. На фоне скандала с сирийскими наемниками в Карабахе Турция отправляет в восточное Средиземноморье корабль-разведчик, согласно официальной версии, разыскивающий нефть. Этот корабль сильно тревожит Грецию. Греция в своих нотах обвиняет Турцию в том, что та «неискренна в своем стремлении к диалогу» и «является главным фактором нестабильности в регионе».

В Идлибе Турция сумела навязать России свои условия в отношении совместно патрулируемой зоны деэскалации. Россия прекратила участие в патрулировании, после того как Турция фактически спровоцировала огромные потери сирийской арабской армии режима Асада, поддерживаемого Россией.

В Ливии Турция вынудила мятежного генерала Халифа Хафтара уйти с ранее оккупированной территории в Триполи и вокруг него — и это несмотря на активное участие России в лице наемнической структуры Вагнера.

В этих геополитических схватках с Россией Турция использовала сирийских наемников. Карабах лишь продолжает эту линию.

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