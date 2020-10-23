В Бресте журналистам Максиму Хлебцу и Роману Чмелю дали по 15 суток 23.10.2020, 18:42

1,640

Слева направо: Роман Чмель, Максим Хлебец

Фото: TUT.BY

Режим продолжает репрессии против журналистов.

23 октября в 15.00 в Бресте возобновили рассмотрение административных дел журналистов Максима Хлебца и Романа Чмеля. Их обвиняют в участии в несанкционированном мероприятии 18 октября. Первым был Хлебец — суд дал ему 15 суток. Чмель после перерыва также был признан виновным и также получил арест — те же 15 суток, передает tut.by.

Максима Хлебца судил судья Александр Семенчук, Романа Чмеля — судья Андрей Грушко.

Свидетелем по обоим делам выступал замначальника УВД Брестского облисполкома Александр Кисель.

Напомним, внештатного журналиста «Брестской газеты» Максима Хлебца и внештатного фотокорреспондента «Брестской газеты» и журнала «Бинокль» Романа Чмеля задержали 18 октября, когда они выполняли свои профессиональные обязанности: освещали воскресное шествие сторонников перемен.

Их доставили в Ленинский РОВД, а затем отправили в ИВС, где они провели трое суток до суда. Сотрудники милиции посчитали работу журналистов участием в несанкционированном массовом мероприятии и составили на них протоколы по статье 23.34 КоАП.

21 октября Романа Чмеля и Максима Хлебца доставили в суд. Защитники журналистов попросили предоставить время для ознакомления с материалами административных дел.

Суд их ходатайства удовлетворил, журналистов в связи с истечением срока задержания отпустили.

22 октября возобновилось рассмотрение административного дела Максима Хлебца. Суд принял направить материалы на доработку в РОВД. Аналогичное решение приняли по делу Романа Чмеля.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».