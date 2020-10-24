В Минске проходит Гордый женский марш профессий (Онлайн)1
- 24.10.2020, 14:26
- 4,136
Белоруски вышли на улицы в центре столицы.
Независимые телеграм-каналы призвали белорусок выйти 24 октября выйти на Гордый женский марш профессий.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
14:49 Женский марш дошел до Площади Победы.
14:49 «Студенты - наша гордость!», - скандируют женщины.
14:45 Прекрасные лица белорусского протеста. Еще фото с Женского марша.
14:41 «Уходи, пустобрех!» - вот еще какие плакаты принесли женщины на Марш.
14:40 Очень красивая и креативная участница Женского марша пришла со своим плакатом.
14:39 В колонне уже около тысячи протестующих.
14:36 Из окон студенты МГЛУ приветствуют женщин национальными флагами.
14:34 Колонна женщин идет возле МГЛУ, скандируя «Забастовка!».
14:31 Участниц Женского марша становится все больше!
14:28 В Минске дождливо, но участницы женского марша все равно собираются в центре города на площади Боливара.