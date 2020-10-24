В Минске проходит Гордый женский марш профессий (Онлайн) 1 24.10.2020, 14:26

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Белоруски вышли на улицы в центре столицы.

Независимые телеграм-каналы призвали белорусок выйти 24 октября выйти на Гордый женский марш профессий.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

14:49 Женский марш дошел до Площади Победы.

14:49 «Студенты - наша гордость!», - скандируют женщины.

14:45 Прекрасные лица белорусского протеста. Еще фото с Женского марша.

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

14:41 «Уходи, пустобрех!» - вот еще какие плакаты принесли женщины на Марш.

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

Фото: Belsat.eu

14:40 Очень красивая и креативная участница Женского марша пришла со своим плакатом.

Фото: Belsat.eu

14:39 В колонне уже около тысячи протестующих.

14:36 Из окон студенты МГЛУ приветствуют женщин национальными флагами.

14:34 Колонна женщин идет возле МГЛУ, скандируя «Забастовка!».

14:31 Участниц Женского марша становится все больше!

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: nn.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

Фото: onliner.by

14:28 В Минске дождливо, но участницы женского марша все равно собираются в центре города на площади Боливара.

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