Ученые вычислили самый производительный для мозга возраст 24.10.2020, 15:54

Немецкие ученые провели исследование, в рамках которого изучались шахматные партии за последние 130 лет.

Это позволило вычислить самый производительный для мозга человека возраст.

В целом специалистами было изучено порядка 24 тысяч шахматных партий. По словам автора исследования Уве Сунде, именно шахматы представляют из себя единственный инструмент, благодаря которому можно сопоставить эволюцию человеческого ума в большой промежуток времени, передает ferra.ru.

В результате было установлено, что интеллектуальные способности шахматиста демонстрировали резкий скачок до 20 лет, тогда как пик был зафиксирован к 35 годам. В то же время, после 45 лет этот показатель значительно падал. Помимо прочего исследователи обнаружили, что человек стал более умным как вид, поскольку результативность партий в течение последних 130 лет выросла.

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