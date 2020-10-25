В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн)
- 25.10.2020, 14:14
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В Минске море людей движется в сторону Стелы.
Сегодня, 25 октября, истекает срок Народного ультиматума Лукашенко. Если узурпатор сегодня не уйдет в отставку, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие на улицах, то ответом ему 26 октября может стать Национальная забастовка.
Чтобы напомнить диктатору о своих требованиях, белорусы вышли сегодня на воскресный Марш в центре Минска и других городов.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Марша.
14:45 В Гродно на Советской собралось уже более тысячи человек.
14:44 Еще одно видео людского моря на проспекте Победителей.
14:41 Витебск вышел на Марш.
14:40 Люди заняли проезжую часть на проспекте Победителей.
14:39 Атмосфера на проспекте Победителей недалеко от Galleria Minsk.
14:37 Людское море движется в сторону Стелы: вид с дрона.
14:35 Видео с Немиги. Это нечто! Беги, крыса, беги!
14:34 Мост в районе «Немиги» выглядит так. Постояв немного на площади Свободы, люди направились в сторону проспекта Победителей.
14:32 Люди колоннами стекаются в центр Минска.
14:30 Лида тоже вышла на Марш.
14:29 Вот такое море людей сейчас идёт к Стеле.
14:26 В районе площади Свободы люди вышли на дорогу.
14:25 Колонна начинает формироваться на проспекте Независимости.
14:23 В Гродно скандируют «Это наш город!».
14:22 Минчане идут от Площади Победы в центр.
14:21 В Гродно на Марше люди скандируют «Забастовка!».
14:19 Массовый Марш проходит в Гродно.
14:14 Площадь Свободы, сотни минчан выдвигаются на протест.
14:12 Нина Багинская идет на Марш.
13:48 Жители минских районов начали выдвигаться в сторону центра.