В Беларуси проходит воскресный Марш (Онлайн) 25.10.2020, 14:14

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Архивное фото tut.by

В Минске море людей движется в сторону Стелы.

Сегодня, 25 октября, истекает срок Народного ультиматума Лукашенко. Если узурпатор сегодня не уйдет в отставку, не освободит политзаключенных и не прекратит насилие на улицах, то ответом ему 26 октября может стать Национальная забастовка.

Чтобы напомнить диктатору о своих требованиях, белорусы вышли сегодня на воскресный Марш в центре Минска и других городов.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию с Марша.

14:45 В Гродно на Советской собралось уже более тысячи человек.

14:44 Еще одно видео людского моря на проспекте Победителей.

14:41 Витебск вышел на Марш.

14:40 Люди заняли проезжую часть на проспекте Победителей.

14:39 Атмосфера на проспекте Победителей недалеко от Galleria Minsk.

14:37 Людское море движется в сторону Стелы: вид с дрона.

14:35 Видео с Немиги. Это нечто! Беги, крыса, беги!

14:34 Мост в районе «Немиги» выглядит так. Постояв немного на площади Свободы, люди направились в сторону проспекта Победителей.

14:32 Люди колоннами стекаются в центр Минска.

14:30 Лида тоже вышла на Марш.

14:29 Вот такое море людей сейчас идёт к Стеле.

14:26 В районе площади Свободы люди вышли на дорогу.

14:25 Колонна начинает формироваться на проспекте Независимости.

14:23 В Гродно скандируют «Это наш город!».

14:22 Минчане идут от Площади Победы в центр.

14:21 В Гродно на Марше люди скандируют «Забастовка!».

14:19 Массовый Марш проходит в Гродно.

14:14 Площадь Свободы, сотни минчан выдвигаются на протест.

14:12 Нина Багинская идет на Марш.

13:48 Жители минских районов начали выдвигаться в сторону центра.

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