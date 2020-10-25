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БелАЗ готов к национальной забастовке

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  • 25.10.2020, 18:10
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БелАЗ готов к национальной забастовке

Вместе и до конца!

Белорусский автомобильный завод (БелАЗ) готов к забастовке. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что Светлана Тихановская объявила Лукашенко ультиматум. Его требования:

1. Лукашенко должен объявить об уходе.

2. Насилие на улицах должно остановиться полностью.

3. Все политзаключенные должны быть освобождены.

Срок действия ультиматума истекает сегодня.

«Если до 25 октября требования не будут выполнены, вся страна мирно выйдет на улицы с Народным Ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах», - говорила Тихановская.

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