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В Сети появились личные данные командиров ОМОНа

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  • 27.10.2020, 9:58
  • 22,275
В Сети появились личные данные командиров ОМОНа
Фото: NurPhoto

Белорусские хакеры выдвинули ультиматум карателям.

Белорусские кибер-партизаны опубликовали в своем телеграм-канале подробную информацию о 42-х командирах ОМОНа.

«Продолжаем выполнять наши обещания.

Вчера и сегодня выродки в форме ОМОНа, продолжили боевые действия и пролитие крови народа Беларуси. Они прячут лица под балаклавами в надежде избежать ответственности за тяжкие преступления против закона РБ и однажды данной народу присяги. Пришло время этой надежде умереть.

УЛЬТИМАТУМ ОМОНу:

—За вчерашний и сегодняшний террор публикуем имена 42-ух «доблестных» командиров и инспекторов ОМОНа (включая командиров с 1-ой по 7-ую роту ГУВД Минского горисполкома), которые лично участвовали в избиениях, пытках и убийствах граждан. Начинаем с командиров.

—На все следующие проявления насилия в сторону мирных и безоружных граждан на улицах Минска или других городов, бандитские балаклавы будут сорваны и с других подонков в форме. Далее мы будем выкладывать не только имена и фамилии, но и адреса, телефоны и т.д.

P.S. Анонсируем скорую кибер-карму, летящую на крыльях ночи к разбойникам из ГУБОПиКа и тихарям», — сообщили кибер-партизаны.

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