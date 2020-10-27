Кандидат исторических наук: Необходимо начать создание Белорусского народного трибунала над Лукашенко 32 27.10.2020, 18:10

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Фото: nn.by

Совершен захват власти.

Впервые за 25 лет белорусы выразили массовый протест против манипуляций их голосами на выборах президента и испытали открытое подавление их возмущения силой, пишет кандидат исторических наук Евгений Константинович Анищенко в статье для сайта Charter97.org.

СМИ и правозащитники запечатлели нарушение избирательного процесса на всех его этапах: с дискриминацией равенства избирательных прав претендентов с помощью административного ресурса президента, с открытой дискредитацией и шельмованием соперников, сокрытием от общественного контроля образования избирательных комиссий и наблюдения за процедурой голосования на участках. Эти нарушения начались еще на этапе регистрации кандидатов с произвольного ареста одного из претендентов в президенты В. Бабарико вместе с членами его инициативной группы.

Им сфабриковали обвинение с нарушением статьи 22 действующей Конституции, которая гарантирует всем равные права и защиту от всякой дискриминации. При этом устранении политического конкурента из соревновательного процесса нагло нарушена статья 26 Конституции, которая требует считать преступником лишь того, чья вина доказана по приговору суда. Явно и открыто попрана Конституция прямо со старта избирательной кампании.

Впервые документально доказано – власть президента в ходе выборов удержана и сохранена путем произвольной манипуляции голосами избирателей. Необходимо расследовать все выявленные и задокументированные факты фальсификаций подсчета голосов избирателей, составления заведомо подложных документов по итогам выборов, принуждения членов избирательных комиссий к таким действиям со стороны представителей органов власти на предмет наличия признаков состава преступления, предусмотренного ст. 192 Уголовного Кодекса РБ.

Власть Лукашенко продлена путем вооруженного подавления мирного протеста против фальсификаций с применением шумовых гранат, резиновых пуль.

Оружие применялось массово, целенаправленно, осознанно и организованно специально обученными вооруженными силами (ОМОН). Это садистское побоище запечатлено и зафиксировано кадрами сьемок на весь мир. Он увидел хваленую демократию в действии. Возмущенные граждане пользовались статьей 33 Конституции, которая гарантирует им свободу выражения мнений, а это право подавлялось по Закону о массовых мероприятиях от 1997 г. как несанкционированное с властями мероприятие. Попрана ст. 7 Конституции, которая гласит, что не имеет юридической силы закон, который противоречит основополагающему и первенствующему положению Конституции. Силой, демонстративно на весь мир, растоптано фундаментальное конституционное право граждан.

При этом совершены деяния, которые причинили смерть не менее 4-х протестующих. Есть данные о 7 смертях. Это Александр Тарайковский (г. Минск), Александр Вихор (г. Гомель), Геннадий Шутов (г. Брест), Константин Шишмаков (г. Волковыск), Никита Кривцов (г.Минск), Александр Будницкий. На это есть показания медицинских осмотров, свидетелей и оперативных сьемок. Это доказательства простого убийства (статья 139 Уголовного кодекса) или обыкновенного уголовного преступления, именуемое бандитизм (ст. 286 УК РБ). В ходе подавления массового протеста с изуверским размахом покалечено и травмировано, с нанесением телесных повреждений, 1800 чел. В ООН запротоколировано 450 случаев пыток и махрового садизма. Совершены деяния, которые квалифицируются ст. 142, 147, 149, 151, 153 УК РБ как умышленное причинение тяжких и легких телесных повреждений, как истязание или пытки (ст. 154). Карательная операция проведена с нарушением ст. 191 УК (воспрепятствование избирательному праву), ст. 196 (воспрепятствование проведению собрания, митинга, демонстрации), ст. 197 (преследование за критику). Чернорубашечники должны отвечать по ст. 291 (захват заложников) и ст. 307 (неоказание мер по спасению людей).

Это все уголовные преступления. По заверению генерального прокурора попрана Конституция, статья 3 которой требует наказывать «все действия по достижению государственной власти насильственным методом». Эту Конституцию правитель намерен изменить как туалетную тряпку, путем простого опроса, а затем навязать под видом всенародного обсуждения. Прошедшие выборы правильно назвать узурпацией власти силой и обманом, то есть фальсификацией результатов волеизъявления на голосовании. По статье 361 Уголовного кодекса РБ это «Захват власти», а по ст. 357 —это «действия, совершенные с целью захвата и удержания власти неконституционным путем…, повлекшие гибель» людей.

Оголтелые садисты облили позором всю милицию. В обстановке презрения ее руководители спасаются возбуждением уголовных дел в защиту потерпевших сотрудников. Это тупая однобокость еще больше погружает всю правоохранительную систему в моральный террор и самосуд граждан. Под мнимой внешней угрозой руководство вооруженных сил откровенно угрожает применить армию и ее огнестрельное оружие для защиты конституционного строя и общественного порядка.

Изуверы готовы залить кровью страну, а сами лицемерно ищут подстрекателей и кукловодов среди защитников законности и элементарных норм морали. Бездумные солдафоны забывают, что за такое же безоговорочное исполнение приказов во Второй мировой войне военных вешали по приговору трибунала в Нюрнберге.

Правитель открыто призывает Генпрокуратуру и правоохранительные органы не соблюдать законы и творить произвол. МВД страны тиражирует призывы к убийствам и доносам и открыто грозится применять боевое оружие против недовольных. Садисты и бездумные исполнители любых указов без тени моральных сомнений лгут, выгораживают себя, чтобы остаться безнаказанными. Они публично расшатывают и дестабилизируют обстановку и при этом нагло обвиняют в этом оппозицию. Поражает не безумная жажда одного человека править страной пожизненно и повелевать всеми самодержавно до своего последнего вздоха вопреки Конституции и закона. Поражает невероятный размах патологического презрения и ненависти к свободе среди защитников этого строя. И причина тут простая —в ся армия льстецов и холуев самодержца намертво вцепилась во власть и желает остаться безнаказанной за совершенные преступные деяния.

Молчание законодателей и правоохранителей, их потакание и попустительство террору сродни соучастию в злодеяниях. Они рассчитывают просидеть в своих креслах до самой смерти с уверенностью, что никто их не привлечет к ответственности. Национальное собрание Беларуси трусливо уклонилось от возбуждения импичмента самоуправству правителя страны, не задействовало свои комиссии и законодательные инициативы для расследования обстоятельств и масштабов нарушений Конституции, избирательной процедуры, фальсификаций при подсчетах голосов. Обе палаты этого Собрания не организовали общенационального диалога по разрешению политического кризиса, а своим безучастным поведением оказали потворство насилию и показали, что они являются соучастниками массового произвола и беззакония.

Преступления против человечности не имеют сроков давности. Суд будет обязательно и неотвратимо. Все понесут ответственность, рано или поздно. Либо в заурядном уголовном суде, либо в общественном. Лучше соединить оба процесса, чтобы обеспечить всесторонность, объективность рассмотрения всех обстоятельств и обеспечить беспристрастность в определении вины каждого. Необходимо уже теперь начать создание Белорусского народного трибунала как общественного суда над нарушителями прав народа и граждан в ходе выборов 2020 г. Его рамки могут быть шире, поскольку речь идет о легитимности всего срока власти А. Лукашенко. В этот трибунал обязательно войдут квалифицированные юристы как со стороны обвинения, так и защиты. Среди них могут оказаться общественные обвинители и адвокаты. В этот трибунал необходимо поместить коллегию присяжных заседателей, поскольку в поле внимания суда окажется много фактов об убийствах людей и адекватной квалификации на это норм уголовного законодательства. Эта коллегия гражданских заседателей обязательно должна формироваться из представителей от трудовых коллективов и общественных организаций и сменяться по очереди их заседания.

Заседания обеих судов должны проводиться открыто, гласно, с возможностью публичного обмена и оглашения информации для избежания оговоров, сокрытия и фальсификации приговоров и определений.

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