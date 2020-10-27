Ученые: У 80% больных COVID есть общий симптом 1 27.10.2020, 19:00

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Фото: AFP

Испанские ученые провели исследование.

Более чем у 80% больных COVID-19 отмечается дефицит витамина D, причем это признак чаще встречается у мужчин. Такие результаты исследования испанских ученых во вторник, 27 октября, были опубликованы в журнале Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Отмечается, что у многих современных людей, особенно у пожилых, обнаруживается недостаточность витамина D. Также в последнее время появляется много публикаций о важной роли в условиях пандемии COVID-19 витамина D, который обеспечивает устойчивость организма к коронавирусу.

Испанские ученые-медики решили выяснить, может ли пониженный уровень витамина D стать фактором риска при заболевании COVID-19, и влияет ли это на тяжесть заболевания.

В исследовании участвовали 216 пациентов с подтвержденным COVID-19, госпитализированных в больницу Маркиза де Вальдесилья при Университете Кантабрии в Сантандере. Авторы оценивали у них в крови уровни 25-гидроксивитамина D (25OHD) - гидроксилированной формы витамина D3, которая участвует в метаболических реакциях организма. Параллельно уровень 25OHD измеряли у 197 обычных здоровых людей из контрольной группы.

Авторы обнаружили, что 82,2 процентов больных COVID-19 имели дефицит витамина D, по сравнению с 47,2 процентами в контрольной группе - уровень 25OHD у них в среднем составил 13,8 нг/мл по сравнению с 20,9 нг/мл в контрольной группе. При этом уровень у мужчин был ниже, чем у женщин.

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