Одна из лучших марафонок мира: Мне хватало всего, но это не значит, что можно закрыть глаза на происходящее 2 28.10.2020, 11:20

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Ольга Мазуренок

Фото: tut.by

Эмоциональный рассказ Ольги Мазуренок.

В интервью «Прессболу», когда журналист поинтересовался у одной из лучших марафонок мира, чемпионки Европы-2018 по легкой атлетике Ольги Мазуренок, пострадал ли у спортсменки кто-то из близких во время протестов, она ответила:

– Этот вопрос убивает больше всего. То же самое спросил министр спорта Сергей Ковальчук, когда пришел на встречу к легкоатлетам в РЦОП. «У тебя кто-то пострадал? А ты на Окрестина была?»

Для меня эти вопросы звучали дико. Если там кто-то пострадал, то это мой народ, а не какой-то чужой. Значит, это тоже мои близкие.

Кстати, самое интересное, что когда министр приехал, он тоже выступал против насилия. И после того как спринтерша Кристина Тимановская предложила создать фонд по поддержке людей, пострадавших 9-11 августа, Сергей Михайлович не возражал.

Поэтому мы без задней мысли пошли фотографироваться на фоне нашего спортивного комплекса, причем даже думали, что и министр там будет. Но Ковальчук вдруг резко куда-то заторопился и уехал.

Затем организовалось знаменитое письмо спортсменов, которое подписала. В тексте, на мой взгляд, не было никакого криминала. Суть послания заключалась в простом и понятном всем месседже: с людьми так поступать нельзя. Избиения и насилие — это преступления против личности.

А потом меня вдруг откомандировывают в армию служить по-настоящему — с 2012 года сотрудничаю со спортивным клубом вооруженных сил по контракту. Насколько владею информацией, инициатива «отзыва» пошла от Минспорта с мотивировкой примерно такого толка: Мазуренок никакого отношения к спорту не имеет, ее работодателем является армия.

Хотя понятно, что я защищаю спортивную честь всей страны — и та ждет от меня успешного выступления на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах. Но нет. Армия, забирайте к себе и воспитывайте, «она отношения к спорту не имеет».

– Сколько потеряли?

– Зарплата упала почти в пять раз. Но дело даже не в сумме. Просто для того, чтобы профессионально заниматься спортом, я должна быть откомандирована в Министерство спорта. Специалисты поймут: без горных сборов в той же Кении мечтать о хорошем результате на олимпийском марафоне наивно...

Скажу честно: поначалу думала, просто пугают — и скоро все образуется. Но потом один человек, знающий ситуацию изнутри, а затем еще несколько сказали: «Оля, ты странный человек. Этим людям твоя Олимпиада по барабану. Не поедешь на Игры, закончишь со спортом или будешь выступать за другую страну, это их вообще не интересует»...

Окей, думаю. Пусть так. Но ведь совсем скоро наступит весна, когда надо будет готовиться не покладая рук к Играм. А потом отчитываться за них, в том числе руководителю отрасли. Что он будет излагать? Вспоминать истории, которые рассказывал на встрече с нами о том, как бегал по 100 километров в берцах? Ну тогда, видимо, ему самому в Токио и придется подтверждать стайерские рекорды...

Знаете, какой самый бесящий вопрос слышу в последнее время? «Мы все против насилия, никто не спорит, но все же чего вам не хватает?»

Хватало всего. Мне ни разу ни в чем не отказали. Ездила на все сборы, куда хотела. Этого не отнять — государство уделяло нам даже слишком много внимания. И у нас есть люди, которые никогда ничего не выиграют, но они тоже ездят на все сборы.

Но не в этом же суть. Неужели это реально оправдать только тем, что у тебя-то все хорошо, а на остальное можно закрыть глаза?

Все мы разные, и уметь подстроиться под любую ситуацию тоже надо иметь талант. У меня, слава богу, такого нет.

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