«Хлопотное дельце»: как белорус стал знаменитым после акции в поддержку бастующих 9 28.10.2020, 16:44

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Необычная история жителя минской Малиновки.

Знакомые рассказывают, что Сергей никогда не мечтал быть знаменитым. Даже шутят, что когда он приходил на дворовые встречи, говорил, «хотел бы оставаться неузнаваемым». Слава пришла к нему неожиданно: после того, как он — вряд ли по своей воле, конечно, — снялся в ролике милиции. То, как Сергей отвечал на вопросы, настолько «зацепило» многих людей, что нарезанная запись разлетелась по соцсетям и телеграм-каналам. У видео с ним — тысячи просмотров и сотни комментариев, фразы Сергея разлетелись на цитаты, а в телеграме уже даже появился соответствующий стикерпак, пишет tut.by.

Видео с задержанными, которые на камеру рассказывают, что сделали, и раскаиваются в случившемся, милиция публиковала не раз. Но, кажется, мини-интервью молодого человека в кепке стало самым популярным.

В ролике молодой человек рассказывает, как в один из дней после 18.00 поехал на площадь Независимости, чтобы принять участие в акции солидарности.

— Акция, в которой я хотел принять участие, называется акция солидарности с бастующими, на заводах. Все такое, — говорит молодой человек.

— А вы на «Интеграле» работаете — вы бастуете? Конкретно вы, — интересуется женский голос за кадром.

— Я бы с удовольствием, — отвечает парень, — но у нас особо пока ничего такого не было.

— И вы хотели бастовать, но решили не бастовать, потому что вы…

— Я вообще не хотел бастовать — это хлопотное дельце, — говорит задержанный. — Но надо поддержать своих, поэтому я бы стал бастовать, если бы они тоже бастовали.

— Что хотите сказать другим гражданам? Какие-то, может, рекомендации дать. Стоит ли выходить, чтобы быть задержанным?

— Я считаю, что надо бросать курить, чем я и собираюсь заняться в ближайшие 15 суток, — отвечает молодой человек. — И бегать по утрам по полчаса. Причем не так, трусцой, а серьезно гонять во всю мощь.

Молодого человека зовут Сергей. Ему 24 года. Он живет в минской Малиновке. По словам соседей, парня задержали в понедельник, 26 октября. Сегодня, 28 октября, суд Центрального района Минска дал ему 15 суток по 23.34 КоАП.

— Наша классная будет довольна: хоть кто-то из нас стал знаменитым, — шутит одноклассница парня. — Учился Сергей средне. У него, кстати, и в жизни необычная манера говорить: непонятно — это он серьезно или смеется.

— С Сергеем мы познакомились в августе, когда образовалось наше дворовое «комьюнити», — рассказывает знакомая и соседка парня. — Он тоже приходил на встречи. Говорил, хочет оставаться незамеченным. Очень тихий и скромный парень.

По ее словам, Сергей сейчас в ИВС на Окрестина. Соседи решили поддержать его маму и помочь ей собрать сыну передачу. По мнению знакомой, ответы на вопросы, которые дает на видео Сергей, — это ирония. Ролик, конечно, по ее мнению, «поднимает настроение».

— Вокруг много грустных новостей, а такие вещи помогают верить, что все будет хорошо. Так нестандартно он отвечает не от глупости: человек говорит абсолютно сознательно и понимая, что говорит. В то же время стоит понимать, что в каждой шутке — лишь доля шутки. Он, кстати, действительно считает, что нужно бегать, и в жизни это ему уже несколько раз помогало.

— Как соседи узнали об этом видео?

— Вчера вечером оно появилось в нашем дворовом чате. И у нас сразу возникла идея: собрать деньги, чтобы купить Сергею хорошие беговые кроссовки. Подарим их, когда он вернется домой. Думаю, ему будет приятно. Тем более что только из списков задержанных мы узнали, что 8 октября у него был день рождения.

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