Сотрудник БелЖД присоединился к общенациональной забастовке 11 28.10.2020, 21:10

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Александр Поляков требует отставки Лукашенко.

Сотрудник БелЖД Александр Поляков присоединился к общенациональной бессрочной забастовке, передает телеграм-канал «Баста!».

«Видя ситуацию, которая сложилась у нас в стране, ни мое воспитание, ни моя совесть не позволяют мне остаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит.

Мои требования:

отставка правительства во главе с Лукашенко;

немедленное прекращение всех видов морального и физического насилия в отношении мирных протестующих;

расследование всех зафиксированных фактов насилия в отношении мирных протестующих;

освобождение всех политических заключенных», - заявил Поляков.

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