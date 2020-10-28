Сотрудник БелЖД присоединился к общенациональной забастовке

Сотрудник БелЖД присоединился к общенациональной забастовке11
- 28.10.2020, 21:10
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Александр Поляков требует отставки Лукашенко.
Сотрудник БелЖД Александр Поляков присоединился к общенациональной бессрочной забастовке, передает телеграм-канал «Баста!».
«Видя ситуацию, которая сложилась у нас в стране, ни мое воспитание, ни моя совесть не позволяют мне остаться в стороне и делать вид, что ничего не происходит.
Мои требования:
отставка правительства во главе с Лукашенко;
немедленное прекращение всех видов морального и физического насилия в отношении мирных протестующих;
расследование всех зафиксированных фактов насилия в отношении мирных протестующих;
освобождение всех политических заключенных», - заявил Поляков.