Дзяды-2020: Не забудем, не простим! 5 29.10.2020, 8:46

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Фото: EPA

Минск, 1 ноябяря, 14.00.

Независимые телеграм-каналы обратились к белорусам накануне традиционного шествия на Дзяды:

— Первого ноября мы отмечаем «Дзяды», день, когда поминают ушедших близких. Традиционно в этот день беларусы приходят в урочище Куропаты, чтобы почтить память жертв политических репрессий.

Многие годы нынешний режим пытается уничтожить память народа. Они сносят кресты, строят кабак на территории мемориала, пытаются превратить Куропаты в стерильное место, где ничто не будет напоминать о той боли, которую пережил народ. Они боятся памяти о репрессированных, потому что сами являются наследниками зверья, которое расстреливало невинных.

Но мы не забудем, потому что мы – белорусы, мы гордый и смелый народ, который будет до победы сражаться с нечистью, оккупировавшей нашу землю! И мы не простим, потому что это нельзя простить!

Пришло время и нам пройти дорогой на Куропаты, напомнить себе, что мы должны сражаться за то, чтобы это никогда больше не повторилось.

Минск. 1 ноября. Марш «Не забудем, не простим!» в 14:00. Сбор на станции метро Парк Челюскинцев (возле часового завода).

МАРШРУТ: Метро Парк Челюскинцев — проспект Независимости — Калиновского — Карбышева — Гамарника — Мирошниченко — урочище Куропаты.

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