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NEXTA: Для белорусов, въезжающих из Литвы, Украины и Польши, закрыли границы?

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  • 29.10.2020, 17:14
  • 14,711
NEXTA: Для белорусов, въезжающих из Литвы, Украины и Польши, закрыли границы?
иллюстрационное фото

Пограничники разворачивают всех обратно.

Десятки белорусов застряли на границах, их не пускают домой, сообщает Telegram-канал NEXTА.

Читатели Telegram-канала сообщаю, что на белорусских пунктах пропуска скопилось много машин. Никого из приезжих с территории Украины, Литвы и Польши не впускают. Пограничники разворачивают всех обратно со словами: «Возвращайтесь обратно».

Стоит отметить, что ранее никакого официального распоряжения о закрытии границ не поступало.

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