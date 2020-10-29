NEXTA: Для белорусов, въезжающих из Литвы, Украины и Польши, закрыли границы? 28 29.10.2020, 17:14

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иллюстрационное фото

Пограничники разворачивают всех обратно.

Десятки белорусов застряли на границах, их не пускают домой, сообщает Telegram-канал NEXTА.

Читатели Telegram-канала сообщаю, что на белорусских пунктах пропуска скопилось много машин. Никого из приезжих с территории Украины, Литвы и Польши не впускают. Пограничники разворачивают всех обратно со словами: «Возвращайтесь обратно».

Стоит отметить, что ранее никакого официального распоряжения о закрытии границ не поступало.

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