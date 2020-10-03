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Против усатого маразматика восстала вся страна

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  • Максим Винярский
  • 3.10.2020, 10:18
  • 36,514
Против усатого маразматика восстала вся страна

Бессмысленно пытаться поймать весь народ.

Вообще-то, мне даже жаль немного холуев диктатуры. Грязные, потные, усталые, днями и ночами мечутся они по городу в опостылевших черных масках-балаклавах, кто в штатском, кто в форме, а кто и в оливковых лохмотьях. Кто с запахом перегара, кто с расширенными зрачками, кто вроде и в норме, но всё равно, все одинаково задрюченные.

Носятся по городу десятки микроавтобусов, машин с мигалками, автозаков. Такое ощущение, что страна полыхает в огне. То тут вспыхнет, то там. И так каждый день, и не раз в день.

Не успеешь разогнать студентов на крылечке университета, а уже надо сдирать флаг на "Каскаде". Только своровали цветы с мемориала памяти Александра Тарайковского, а там уже зажигают свечи. И та же злобная надпись — "Не забудем, не простим" - снова проступает сквозь серую краску.

И не всем же выпадает арестовывать звезду баскетбола в аэропорту (тут и автограф можно ухватить, подсунув что-нибудь в место протокола). Кто-то ведь должен и по дворам Серебрянки бродить, высматривая вечерний марш или вывешенный флаг. А тут ведь и заблудиться можно, и оступиться, и травму какую получить.

Не успели захватить админа одного телеграмм-канала, а уже создан новый, с другим админом. А то и не один. А тем временем по-прежнему публикуются личные данные сотрудников. Отдельным персонажам и подъезд уже расписали словами "убийца" и "палач", и авто облагородили. Да и сами сотрудники то и дело бросают все и увольняются, или просто саботируют отданные приказы.

День за днём под лай Балабы и Карпенкова оставшиеся бегают, пытаясь поймать мифических "организаторов" протеста, и не видят, что организатор рядом с ними. Тот самый усатый маразматик с автоматом, против которого восстала страна.

Бессмысленно пытаться поймать весь народ, не хватит никакой Бастилии, не то что Окрестино и Жодино. Проще прекратить это всё. И всё, что для этого надо, изолировать таракана - взяв его под стражу.

Рано или поздно этим же и закончится. Но лучше рано, что бы не запачкаться в крови народа окончательно. Чтобы не оказаться в ряду палачей, розыск которых станет святой миссией для следующего за диктатурой поколения.

Надеюсь, никто не забыл, как меняли имена и документы и разбегались в страны без выдачи сотрудники СС? Не надо оттягивать конец диктатора, рискуя приблизить собственный.

Максим Винярский, специально для Charter97.org

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