Польша отказалась отозвать своего посла и сокращать количество дипломатов в Беларуси 9 3.10.2020, 10:25

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Фото: charter97.org

Глава польского МИД отклонил предложение белорусских властей.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау ответил в своем «Твиттере»: на предложение МИД Беларуси сократить количество польских дипломатов в Беларуси:

BY recalls it's Ambassadors in PL and LT for consultations and expects 🇵🇱PL and 🇱🇹LT to do the same. Together with @LinkeviciusL, we believe that channels of communication must be preserved and we do not intend to recall our Ambassadors for consultation at this stage. — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) October 2, 2020

«Беларусь отозвала своих послов в Польше и Литве для консультаций и ждет того же от Польши и Литвы. Вместе с Линкявичюсом (министром иностранных дел Литвы - ред.) мы убеждены, что коммуникационные каналы должны быть сохранены, и на данном этапе мы не собираемся отозвать наших послов для консультаций».

Ранее Литва отказалась сокращать количество своих дипломатов в Беларуси.

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