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Майк Помпео: США привлекут ответственности тех, кто подрывает демократию в Беларуси

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  • 3.10.2020, 10:21
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Майк Помпео: США привлекут ответственности тех, кто подрывает демократию в Беларуси

Против них будут приняты дополнительные меры.

США продолжат принимать меры против тех, кто подрывает демократию в Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«США будут использовать все возможные для нас инструменты, чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию», – написал Майк Помпео в своем Twitter.

Помпео подчеркнул, что Госдепартамент приветствует решение Минфина США ввести санкции против ряда белорусских официальных лиц, ответственных за репрессии и фальсификацию выборов. Напомним, в санкционный список США вошли 8 человек из числа руководителей силовиков и Центризбиркома.

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