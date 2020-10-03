Майк Помпео: США привлекут ответственности тех, кто подрывает демократию в Беларуси 8 3.10.2020, 10:21

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Против них будут приняты дополнительные меры.

США продолжат принимать меры против тех, кто подрывает демократию в Беларуси. Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео.

«США будут использовать все возможные для нас инструменты, чтобы привлечь к ответственности тех, кто намерен подорвать демократию», – написал Майк Помпео в своем Twitter.

We welcome @USTreasury sanctions against Belarusian regime officials for their roles in the fraudulent Aug. 9 presidential election and the violent crackdown that followed. The U.S. will use all tools at our disposal to hold accountable all who seek to undermine democracy. https://t.co/JojXWrbn92 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 2, 2020

Помпео подчеркнул, что Госдепартамент приветствует решение Минфина США ввести санкции против ряда белорусских официальных лиц, ответственных за репрессии и фальсификацию выборов. Напомним, в санкционный список США вошли 8 человек из числа руководителей силовиков и Центризбиркома.

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