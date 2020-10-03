Белорусские забастовки ударили по НПЗ
- 3.10.2020, 11:56
- 4,311
Потери режима исчисляются миллиардами.
Вице-президент Российского союза химиков Мария Иванова на конференции «Argus Нефтегазохимия — 2020» рассказала о том, что в Беларуси продолжающиеся забастовки несут снижение загрузки нефтеперерабатывающих предприятий, сообщает officelife.media.
«Это по цепочке скажется и на производстве нефтехимической индустрии», — уверена Иванова.
Тему забастовок на белорусских предприятиях сегодня затронул и Forbes. Журнал напомнил о том, что в $500 млн оценил ущерб от забастовок на белорусских промышленных предприятиях помощник Лукашенко Валерий Бельский. Отсроченный ущерб от забастовок, по его мнению, «исчисляется миллиардами».
Как сообщал Charter97.org, о забастовках рабочие белорусских предприятий объявляли после брутальных задержаний и разгонов силовиками мирных акций протеста, состоявшихся после 9 августа.