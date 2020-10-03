Ученые выяснили, как бы видели люди, будь у них орлиное зрение 3.10.2020, 12:10

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Выводы специалистов поражают.

Будь у вас орлиное зрение, то вы увидели бы муравья, ползающего по земле с крыши 16-этажного дома. Выражения лиц футболистов можно было рассмотреть с худших мест на трибунах. Все было бы ярко окрашено и представлено в невероятном множестве оттенков, многие из которых сейчас вам недоступны, пишет popmech.ru.

Острота зрения, то есть способность глаза раздельно воспринимать две точки, расположенные друг от друга на минимальном условном расстоянии, определяется долями единицы по таблице Сивцева или Головина. Если у вас 1,0, значит вы обладатель отличного зрения. Все, что меньше — 0,9, 0,8 и т. д. до 0,1 — определяется количеством строк, которые вы можете разглядеть с расстояния пяти метров. Но острота зрения даже здорового человека составляет лишь 20% от зрения орлиных и других хищных птиц. Это значит, что окулист им поставит не 1,0, а 5,0. То есть можно читать книгу на расстоянии 25 метров.

Если серьезно, ученым приходится проводить специальные и очень сложные эксперименты, чтобы оценить зрение хищных птиц, так как классические плакаты «ШБ» в данном случае совершенно бесполезны — увы, орлы чертовски безграмотны. Одна из распространенных схем включает обучение птиц летать по длинному туннелю к двум экранам, на одном из которых отображается привлекающий птиц рисунок. Острота зрения в данном случае зависит от того, с какого расстояния орлы начинают целиться в правильном направлении.

Профессор Университета Мэриленда Уильям Ходос изучает остроту зрения птиц с 1970-х годов. Ученый говорит, что более острое зрение орлов обеспечивают две особенности глазного яблока. Во‑первых, их сетчатка гораздо плотнее усеяна так называемыми колбочками — особыми светочувствительными клетками. Это как матрица фотоаппарата с более высокой плотностью пикселей, которая увеличивает разрешающую способность камер.

Во-вторых, их центральная ямка (лат. fovea centralis) — небольшое углубление, находящееся в центре желтого пятна (лат. macula lutea) сетчатки глаза — гораздо глубже. Эта богатая светочувствительными рецепторами структура в задней части глаз как людей, так и орлов, усиливает центральное поле нашего зрения. Исследователи считают, что глубокая центральная ямка позволяет орлиным глазам работать как телеобъектив.

Другая полезная особенность зрения хищных птиц — они видят цвета более яркими, чем мы, различают больше оттенков, вдобавок могут видеть ультрафиолетовое излучение. Последняя функция им нужна для охоты: так проще обнаруживать отражающие ультрафиолетовые лучи следы мочи мелких грызунов. Сложно сказать, кому из людей будет полезен этот бонус, но большее количество оттенков нам точно пригодится.

Человеческие глаза расположены под углом 30 градусов относительно центральной линии черепа, поле зрения составляет 180 градусов. Будь вместо наших глаз орлиные, мы могли бы видеть почти полностью позади головы, а поле зрения увеличилось бы до 340 градусов. Отличное преимущество во время прогулки по ночным Люберцам и во время распродаж.

Выходит, одни плюсы? Не совсем так. У птиц большая часть объема мозга отдана под обработку изображений. Если где-то чего-то больше, то в другом месте — дефицит. Так и с орлиным зрением, а точнее мозгом: у большинства птиц обоняние и способность различать вкусы не так развиты, как у других животных.

И вроде бы невелика потеря, но ученые до конца не знают, как у орлиных обстоят дела с более сложными когнитивными процессами: памятью, вниманием, чувствами, логическим мышлением и воображением. Некоторые эксперименты подтверждают, что у птиц есть способности решать проблемы, вдобавок они обладают неплохой памятью. Ученые предполагают, что у птиц есть области мозга, которые выполняют функции коры, но пока эта гипотеза не подтверждена ни теоретически, ни практически.

Образ жизни орлов требует лучшего зрения, чем нужно людям, а физические свойства наших глазных яблок ограничивают нас зрением 1,0, и то не всем повезло иметь такую остроту. Орлиные глаза с невероятным для человека полем обзора, дальнозоркостью и цветовосприятием, конечно, заманчивый бонус. Проблема в том, что за него придется заплатить высокую цену, ведь возможности увеличить объем мозга у нас нет. Да и нужно ли нам это: когда вы в последний раз охотились на грызунов с 200-метровой высоты?

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