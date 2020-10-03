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«Это лишь вершина айсберга»: хакеры рассказали, как будут срывать маски с силовиков

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  • 3.10.2020, 13:43
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«Это лишь вершина айсберга»: хакеры рассказали, как будут срывать маски с силовиков

Эксклюзивное интервью бойцов «цифрового фронта».

В эксклюзивном интервью kyky.org «кибер-партизаны» рассказали о работе над системой распознавания лиц силовиков под балаклавами, почему не стоит бояться атак «контр-кибер-партизан» и как Беларусь внутри разделилась на Северную Корею и США.

О появлении «кибер-партизан» в Беларуси стало известно в начале сентября 2020 года вместе со взломом сайта Управления делами президента. Тогда на главной странице был размещен БЧБ-флаг и фотография главы ведомства Виктора Шеймана с закрепленной на голове елочной игрушкой-звездой — в духе Верки Сердючки. Потом шалости продолжились, и партизаны взломали сайт МВД, где в раздел пропавших без вести попали Александр Лукашенко и министр внутренних дел Юрий Караев. Дальше – больше.

В неравной борьбе легли сайты Торгово-промышленной палаты, госзакупок, МНС, система ЕРИП. Особое внимание было уделено рупору пропаганды. Онлайн-трансляции каналов «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», «Беларусь 5» и ОНТ были прерваны сценами избиений ОМОНом протестующих 9-11 августа. Далее бойцы невидимого фронта слили в сеть базы данных сотрудников МВД, ОМОН, КГБ.

На конец сентября в Беларуси появился целый «цифровой IT-фронт» со своим манифестом. Его основной посыл – объединение хакеров и разработчиков для дистанционных атак на административные ресурсы Беларуси, которые вредят обществу. «Кибер партизаны» стали настолько популярны, что сегодня у них появляются даже подражатели.

KYKY: В одном из своих интервью вы сказали, что ваша цель — «восстановить справедливость, надавить на режим Лукашенко». Но что реально дает падение госсайтов на несколько часов, кроме троллинга?

К.: Это демонстрация нашей силы. Считайте, это как военные учения. Мы хотим показать, что мы на своей территории, пусть и виртуальной, имеем преимущество. Это и обозначение позиции: мы на стороне народа. Мы делаем то, в чем сильны. Троллинг – это побочный эффект. Основной посыл – государственная машина перед нами безоружна, как белорусский народ – перед ОМОНом.

KYKY: На какой сайт будет совершена следующая атака?

К.: Взлом систем – творческий процесс. Мы не останавливаемся, работаем над десятками государственных систем. Планы свои сейчас не афишируем.

KYKY: Не боитесь ответственности за свои действия? Ведь, по сути, вам грозит уголовное преследование.

К.: Мы так же, как и весь народ, верны своим убеждениям. Бездействовать мы не можем по идеологическим причинам и всячески будем поддерживать протест, несмотря на возможное уголовное преследование.

KYKY: Не боитесь, что вас раскроют?

К.: Структура нашей организации устроена так, что если и раскроют несколько человек – это будет только вершиной айсберга. Мы децентрализованы и автономны.

KYKY: Вам поступали угрозы, чувствуете ли, что вам сели на хвост?

К.: Нет, только косвенные и публичные предупреждения.

Здесь хорошая аналогия с Северной Кореей и США. Мы – США, а сторонники режима – Северная Корея, которая гордится, что их катапульты для метания камней – самые быстрые.

Таким же забавным является и заявление МВД, что во всех чатах телеграма состоят их сотрудники, как и превращение МВД в SMS-спамеров.

KYKY: Вы первыми заявили, что видео, будто нейросеть срывает с силовиков маски – фейк. Зачем? Это же тоже метод устрашения силовиков, пусть и вымышленный.

К.: Мы поставили под сомнение этот ролик, ибо то, что мы увидели, сильно походило на монтаж. Но в данный момент мы признаем, что технология существует. И сами разрабатываем эту систему.

KYKY: Зачем вы слили базу силовиков за 2017-2019 годы? Многие люди из этих списков уже не работают в органах. Тем самым вы могли подставить невиновных.

К.: Мы осознаем политическую глубину подобных раскрытий и стараемся максимально дозированно выдавать информацию, проверяем ее. Мы призываем силовые ведомства оставаться в рамках закона – нельзя подчиняться преступным приказам. И если бы они вспомнили, что защищать нужно народ, а не преступников у власти – в таких сливах не было бы необходимости.

KYKY: Вы взломали сайты БТ и ОНТ. Есть ли техническая возможность влезть в сетку вещания? Либо это в принципе технически невозможно?

К.: В нашей среде существует стойкое убеждение, что нет таких систем, которые невозможно взломать. Есть только вопрос цены взлома.

KYKY: Можно ли взломать личные аккаунты в соцсетях высоких чиновников? Или это нереально?

К.: Как и говорили – взломать возможно. Но мы не видим в этом практического смысла – эта информация не представляет интереса. Пока у нас в приоритете другие задачи.

KYKY: На днях появились и «Контр-кибер-партизаны». Они взломали сайт KYKY, после чего на главной странице появился портрет Лукашенко и аудиофайл. Измененный голос зачитал, что силовики не боятся «Кибер-партизан». Как вы собираетесь противостоять этой новой IT-группировке? Встанете ли на защиту тех компаний и сайтов, которые они «положат»?

К.: У нас есть информация, кто за этим стоит. И беспокоиться по этому поводу не нужно. Расценивайте взлом KYKY как бесплатную рекламу.

KYKY: Оцените их профессиональный уровень – они могут вам составить достойную конкуренцию?

К.: Нет смысла детально отвечать на этот вопрос. Мы на одной стороне – никто с нами конкурировать не собирается.

KYKY: Вас часто критикуют, что вы чаще раздаете интервью, чем устраиваете хакерские атаки. Что вы можете на это ответить?

К.: Мы никому ничего не должны. Атаки невозможны без планирования и требуют много времени. Интервью важны для позиционирования в обществе и способствуют присоединению новых единомышленников к нашему движению. Все это не ради хайпа, а ради победы.

KYKY: У вас есть возможность публично обратиться к власти, силовикам и лично Лукашенко. Что бы вы им сказали?

К.: Мы все изложили в своем манифесте.

KYKY: Когда все закончится и режим падет, вы раскроете свои личности?

К.: Мы останемся теми, кого вы повседневно видите на улице, в транспорте, в магазине или на стадионе. Вы никогда не узнаете имена тех, кто рисковал своей свободой ради общей победы. Нет необходимости связывать движение «Кибер-партизан» с конкретными личностями.

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