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Над одной из главных улиц Минска национальные флаги висят уже несколько часов

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  • 3.10.2020, 14:50
  • 6,469
Над одной из главных улиц Минска национальные флаги висят уже несколько часов

В городе сменилась власть?

На улице Притыцкого в Минске кто-то повесил на столбах бело-красно-белые флаги. Как сообщают читатели телеграм-канала tut.by, они висят уже несколько часов.

Напомним, что подобную акцию в 2009 году провели активисты «Европейской Беларуси», которые вывесили над проспектом Независимости в Минске 100 национальных флагов. Милиция тогда была в шоке, а люди спрашивали: «Неужели сменилась власть или умер Лукашенко?».

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