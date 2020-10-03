МИД Польши: План помощи Беларуси - успех польской дипломатии 2 3.10.2020, 14:53

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Пакет помощи является ответом на экономический кризис, с которым Беларусь борется.

Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что план помощи Беларуси — это успех польской дипломатии. Об этом сообщает «Польское радио» .

Напомним, на саммите в Брюсселе Евросоюз принял план помощи Беларуси, подготовленный премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Мартин Пшидач сказал, что пакет помощи является ответом на экономический кризис, с которым борется Беларусь:

- В план входит ряд пунктов. Во-первых, пакет финансовой стабилизации, поддержка малых и средних предприятий, либерализация визового режима для белорусов, чтобы они могли видеть, как развиваются другие европейские страны. И, наконец, пакет поддержки инфраструктуры.

Политик напомнил, что Евросоюз также ввел санкции против 40 представителей белорусских властей:

- С помощью позитивной экономической программы мы хотим приблизить Беларусь к Европе. Санкции - личные ограничения в отношении конкретных лиц, ответственных за фальсификацию выборов и нарушения прав человека. Эти люди не смогут въехать на территорию Европейского Союза, а их финансовые активы в ЕС будут заморожены.

Замглавы МИД Польши добавил, что в случае эскалации конфликта в Беларуси Польша попытается расширить санкции ЕС.

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