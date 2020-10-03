Белоруски вышли на Цветочный марш (Онлайн)
- 3.10.2020, 15:06
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Женщины идут по улицам Минска.
Белоруски вышли на традиционный субботний женский марш. Сегодня он назван Цветочным маршем. Женщины вышли на улицы в разных частях Минска.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.
16:52 Женщины с цветами продолжают гулять по центру города.
16:32 Мужчины подходят к девушкам с цветами и фотографируются с ними как с звездами.
16:15 Минские девушки по отдельности ходят вдоль проспекта Независимости.
15:49 Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всей столице.
15:31 Женщины с цветами гуляют по центру Минска целыми семьями.
15:30 Солигорск вышел на многолюдный марш.
15:26 Люди с цветами гуляют в районе площади Победы в Минске.
15:18 Девушки вышли на марш в Зеленом Лугу.
15:07 Цветочный марш начался на Логойском тракте в Минске.