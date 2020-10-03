Белоруски вышли на Цветочный марш (Онлайн) 3.10.2020, 15:06

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архивное фото tut.by

Женщины идут по улицам Минска.

Белоруски вышли на традиционный субботний женский марш. Сегодня он назван Цветочным маршем. Женщины вышли на улицы в разных частях Минска.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

16:52 Женщины с цветами продолжают гулять по центру города.

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

16:32 Мужчины подходят к девушкам с цветами и фотографируются с ними как с звездами.

16:15 Минские девушки по отдельности ходят вдоль проспекта Независимости.

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

Фото: «Радыё Свабода»

15:49 Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всей столице.

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

Фото: «Наша Ніва»

15:31 Женщины с цветами гуляют по центру Минска целыми семьями.

Фото: «Наша Ніва»

15:30 Солигорск вышел на многолюдный марш.

15:26 Люди с цветами гуляют в районе площади Победы в Минске.

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

Фото: «Еврорадио»

15:18 Девушки вышли на марш в Зеленом Лугу.

Фото: tut.by

15:07 Цветочный марш начался на Логойском тракте в Минске.

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