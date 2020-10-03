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Белоруски вышли на Цветочный марш (Онлайн)

  • 3.10.2020, 15:06
  • 13,476
Белоруски вышли на Цветочный марш (Онлайн)
архивное фото tut.by

Женщины идут по улицам Минска.

Белоруски вышли на традиционный субботний женский марш. Сегодня он назван Цветочным маршем. Женщины вышли на улицы в разных частях Минска.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша.

16:52 Женщины с цветами продолжают гулять по центру города.

Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»

16:32 Мужчины подходят к девушкам с цветами и фотографируются с ними как с звездами.

16:15 Минские девушки по отдельности ходят вдоль проспекта Независимости.

Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»
Фото: «Радыё Свабода»

15:49 Белоруски гуляют в одиночку и маленькими группами по всей столице.

Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»
Фото: «Наша Ніва»

15:31 Женщины с цветами гуляют по центру Минска целыми семьями.

Фото: «Наша Ніва»

15:30 Солигорск вышел на многолюдный марш.

15:26 Люди с цветами гуляют в районе площади Победы в Минске.

Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»
Фото: «Еврорадио»

15:18 Девушки вышли на марш в Зеленом Лугу.

Фото: tut.by

15:07 Цветочный марш начался на Логойском тракте в Минске.

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