Избитый на Окрестина мужчина умер 26 3.10.2020, 16:05

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Фото: tut.by

Врачам мужчина успел сообщить, что его избили сотрудники милиции.

Дзянис К., избитый на Окрестина, скончался сегодня в машине скорой помощи. Мужчина поступил 29 сентября с множественными травмами. Его жена сообщила «Белсату» о смерти мужчины.

Денис К. получил переломы костей черепа, многочисленные гематомы, открытую черепно-мозговую травму средней степени, переломы ребер, перелом правой подвздошной кости и другие травмы. До последнего момента он находился в реанимации без сознания.

«Вчера ему сделали третью операцию. Держался на аппарате, в тяжелом состоянии. Врачи не дали никаких прогнозов. Он неконфликтный человек. Мы не можем понять, как он попал на Окрестина. Мы не знаем обстоятельств. Он пошел на работу, сказал, что будет через день. Он работал по разным заказам, но официально не работал», - рассказала жена погибшего.

Мужчина, по словам жены, на акции не ходил, жил своей жизнью.

«Обычно муж выезжает на работу на несколько дней. Мы знали, что его не будет. Но даже представить не могли, что с ним может случиться. Нам только что позвонили из больницы. Мы не знаем, как и кто его бил. В больнице нам сказали, что ему удалось рассказать врачам, что его избили сотрудники милиции», - говорит жена Дениса К.

Брат погибшего Дениса К. - Павел рассказал, что ему неизвестно, участвовал ли его брат в акциях протеста и как он попал на Окрестина. Врачи только сказали Павлу, что при поступлении в СИЗО им сказали, что мужчина якобы упал со второго яруса койки.

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