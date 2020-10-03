Как прошли субботние локальные акции в Минске 3.10.2020, 22:28

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фото: people.onliner.by

Минчане по всему городу собирались в своих дворах.

В эту субботу минчане по всему городу собирались в своих дворах, чтобы поучаствовать в локальных акциях протеста, устроить детям праздник или просто провести время с соседями. Вот что происходит в столичных микрорайонах сегодня, 3 октября, пишет «Онлайнер».

Каменная Горка. Жители двора устроили благотворительную распродажу «из гаража». Хорошие, но ненужные вещи предлагалось купить, а деньги направить пострадавшим во время протестов.

Красный Бор, где обустроен купаловский куток. На стене техпомещения - мурал, посвященный театру. На нем «вывешены» афишы, приведены знаменитые цитаты из известных спектаклей. Сегодня жильцы решили обустроить беседку, где можно будет пить чай, раздавать сладости. Для детей устроили квест. Рядом расположен знаменитый пруд, посередине которого был установлен бело-красно-белый флаг.

Сухарево. На импровизированной сцене выступала группа «Харди-Гарди», исполнявшая популярные нынче песни. На концерт изначально собралось много людей, но вскоре появились люди в балаклавах и часть собравшихся ушли. Некоторые дети были очень напуганы. Тем не менее на концерте осталось около сотни человек. За ними с пригорка наблюдали силовики (а может, тоже слушали музыку?)

В «Новой Боровой» была замечена колонна мотоциклистов с бчб-флагами.

Малиновка. Во дворе одного из домов выступала группа средневековой музыки «Стары Ольса». Как заявили музыканты, это репетиция праздничного концерта. После исполнения нескольких композиций людям предложили потанцевать, что вызвало положительную реакцию.

В Лебяжьем состоялся соседский футбольный матч под флагом микрорайона.

Еще один товарищеский матч состоялся в районе Минского подшипникового завода (местные называют его «Шариками»). «В упорной борьбе, проигрывая по ходу встречи 0:2, но проведя тактическую замену, команда в белых футболках одержала победу над командой в красных футболках со счетом 4:2. Поздравляем наши команды и спасибо участникам за захватывающую напряженную игру!» — написали жители района в чат-бот Onliner.

В 16:00 на аллее Партизан в квартале улиц Захарова — Пулихова начался фестиваль, организованный жителями района. Здесь прошел конкурс выпечки, футбольный фристайл, выставка фотографий жителей района и небольшой концерт с фитнес-тренировкой. Аллею украсили гирляндой из флажков.

Жители микрорайона Ангарская сегодня в 15:00 устроили детям праздник на площадке перед магазином «Санта». Были приглашены аниматоры, люди заранее позаботились о безопасности мероприятия и согласовали его с администрацией города. «Все будет официально. Большая просьба: приходите на праздник без символики. Нам не нужны проблемы и испуганные лица детишек», — говорилось в анонсе мероприятия.

В 17:00 началась встреча жителей Грушевки в Маломедвежинском сквере (местные называют это место Мухля). На встречу приглашен поэт Дмитрий Строцев, люди накрыли стол с угощениями.

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