Лукашенковский капитан милиции рассмешил Сеть идиотскими показаниями в суде 37 30.10.2020, 19:40

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Фото: EX-PRESS.BY

Евгений Семашко рассказал в суде, как 75-летняя женщина «выражала протест зефиркой».

Два дня в жодинском городском суде рассматривали дело в отношении 75-летней Ираиды Миско по фактам ее участия в незарегистрированных массовых мероприятиях. Шесть протоколов представили в суд жодинские милиционеры, снимавшие ее на видео у магазина GREEN, по каждому протоколу проходило разбирательство, пишет ex-press.by.

75-летняя жительница Жодино Ираида Миско, кандидат сельскохозяйственных наук, более 40 лет занимавшаяся наукой в НИИ земледелия и растениеводства НАН Беларуси, после президентских выборов 9 августа выходит с флагом бчб, тем самым выражая свою гражданскую позицию с уверенностью, что право на это ей гарантировано Конституцией. Об этом она рассказывала на одном из предыдущих заседаний суда.

Ираида Миско. Фото Марата Белого, EX-PRESS.BY

На этот раз в суде против Ираиды Васильевны свидетельствовали сотрудники отделения охраны общественного правопорядка лейтенант Евгений Вайнилович, заместитель начальника этого отделения капитан милиции Зоя Кукушкина, начальник инспекции по делам несовершеннолетних майор Дмитрий Краковский, капитан милиции Евгений Семашко, а также участковый Александр Попчин.

Суду были представлены фото и видео с изображением Ираиды Миско. На одной из фотографий, представленной милиционерами, Ираида Васильевна держит в руке пастилу бело-красно-белого цвета. «Да, это так она выражает протест. Зефиркой», — сообщил суду капитан милиции Евгений Семашко.

Пастила из того самого магазина GREEN. Фото носит иллюстративный характер

Штраф в 20 базовых величин (540 рублей) — такое наказание Ираиде Васильевне Миско определил суд.

Известно, что после суда Ираиде Миско сообщили, что на нее у милиции есть и другие протоколы. Во второй половине дня в ее квартиру пришли сотрудники ГОВД. Они провели осмотр и изъяли компьютер.

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