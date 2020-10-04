Ученые обнаружили уникальные умственные способности у кошек 4 4.10.2020, 12:22

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Эксперимент провели с участием кошки из Японии.

Животных, способных имитировать поведение человека и копировать его действия, не так много: косатки, обезьяны, слоны, дельфины и сороки. Но, по словам сотрудников кафедры этологии Университета имени Лоранда Этвеша в Будапеште (Венгрия), теперь в этот небольшой список можно добавить… домашних кошек, пишет naked-science.ru.

В своей работе, опубликованной в журнале Animal Cognition, ученые отмечают, что, несмотря на повышенный исследовательский интерес к пониманию поведения кошек и познанию их природы, до сих пор нам известно крайне мало о различных аспектах социально-когнитивных способностей этих животных. В то время как специалисты подробно изучили способности к подражанию у орангутанов или крыс, аналогичные данные о кошках слишком ограниченны.

«Наши знания о социальном обучении кошек обычно включают в себя обучение тому, как получать пищу от конкретного человека. Некоторые исследования показали, что кошки склонны обращать внимание на сородичей, когда речь идет о еде. Также сообщалось, что котята с большей вероятностью нажмут на рычаг, чтобы добыть еду, если посмотрят, как это делает их мать», — рассказали авторы исследования. Помимо этого, ранее специалисты выяснили, что кошки полагаются на человеческие жесты и направление взгляда.

«В результате одомашнивания кошки делят естественную среду обитания с людьми. Кошки, живущие в семьях, зачастую больше подвержены влиянию людей, чем сородичей, и с раннего возраста преимущественно взаимодействуют с людьми в различных сферах деятельности (игры, кормление и прочее). Эволюция и развитие социальной среды человека относят кошек к числу немногих домашних животных, у которых есть огромные возможности для социального обучения», — добавляют ученые.

В их небольшом эксперименте участвовала 11-летняя домашняя кошка по имени Эбису из Итиномии (Япония). Ее владелица по имени Фуми Хигаки — профессиональный дрессировщик собак. Однажды Хигаки рассказала своей коллеге — одному из авторов исследования — Клаудии Фугацза, специалисту по поведению животных, что Эбису всегда была исключительно мотивирована к еде: это позволяло Хигаки потихоньку дрессировать питомца, применяя те же методы обучения, что и для собак, например команду «Делай как я!». Таким образом, по словам женщины, кошка начала повторять некоторые ее действия, то есть подражать человеку.

Фугацза решила проверить эти утверждения. С мая по сентябрь 2019 года они проводили эксперимент. Сначала Эбису учили повторять такое действие, как переворачивание: кошка должна была воспроизводить его после слов «Делай как я!». Затем животному демонстрировали новое действие, незнакомое ей ранее. При этом Эбису снова давали команду «Делай как я!».

«В начале каждого испытания хозяйка привлекала внимание кошки с помощью еды, ласк и голоса, побуждая животное сесть и оставаться перед ней, используя сигналы, известные кошке. Как только хозяйка замечала, что кошка смотрит на нее, она выполняла перед ней необходимое действие и возвращалась в исходное положение (лицом к кошке), после этого говоря «Делай как я!». Затем за поведением кошки наблюдали не более 20 секунд (или до тех пор, пока она не выполняла действие). Чтобы избежать любых возможных непреднамеренных сигналов со стороны хозяйки, она смотрел прямо перед собой», — объяснили ученые.

Эксперимент подразумевал в общей сложности 21 тренировку по 3-10 испытаний в каждом. В итоге Эбису ответила на 18 просьб выполнить незнакомое для нее действие: она двигала крышку контейнера из нержавеющей стали в сторону, вставала на задние лапы, вращалась, протягивала лапу, касалась игрушки, занимала определенно положение и так далее.

По словам ученых, животному удалось среагировать должным образом в общей сложности примерно в 81,2% случаев. Из девяти испытаний, в которых животному продемонстрировали движение руки, кошка ответила движением лапы в 77,8% случаев, а из семи испытаний, в которых человек потирал лицо, она ответила аналогичным действием в 85,7% случаев.

«Мы получили доказательства того, что хорошо социализированная кошка была способна воспроизводить действия, продемонстрированные человеком. Наш эксперимент дает первое свидетельство того, что парадигма «Делай как я!» применима к кошкам. Судя по всему, способность распознавать сходство поведения может располагаться в пределах социально-когнитивных навыков этого вида», — пишут авторы работы.

Таким образом, Эбису продемонстрировала способность соотносить свои части тела с телом человека, а также понимать, как ими можно двигать аналогичным образом. «Мы предполагаем, что кошки обладают когнитивными способностями воспроизводить действия конспецифичных (относящихся к одному и тому же биологическому виду. — Прим. ред.) и — при правильной социализации — гетероспецифических моделей (относящихся к другому виду. — Прим. ред.). Наши результаты можно повторить при условии, что испытуемые будут достаточно мотивированы едой, игрушками, игрой или социальным вознаграждением», — подытожили исследователи.

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