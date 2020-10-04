В Беларуси проходит Марш освобождения (Онлайн) 7 4.10.2020, 14:13

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Более 100 тысяч протестующих на улицах Минска.

В Беларуси сегодня проходит Марш освобождения.

Накануне независимые телеграм-каналы призвали людей в 14:00 выйти на улице в Минске и остальных городах страны.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша освобождения.

17:21 Со стороны Пушкинской в сторону Окрестина до сих пор идут участники Марша освобождения.

17:16 Протестующие под стенами тюрьмы скандируют: «Выпускай!»

17:11 Еще одна колонна движется по Кальварийской в Минске.

17:06 Первые протестующие уже возле тюрьмы на улице Окрестина.

17:01 Посмотрите, как протестующие в Минске "разобрали" водомет!

16:54 Акция протеста в Вилейке. Можно говорить, что в Беларуси на Марш вышли десятки населенных пунктов.

16:50 На Пушкинской протестующие скандировали имя Героя Беларуси Александра Тарайковского, который погиб в первые дни протестов. Герои не умирают!

16:48 Ритм Маршу освобождения в Минске задают барабанщики. Они выходят на акции протеста каждое воскресенье. Здесь вы можете почитать большое интервью с ними.

16:47 Гостприимные жители Ростова-на-Дону провели перфоманс «Саша, Ростов тебя ждет».

16:45 Таймлапс акции на Пушкинской. Десятки тысячи протестующих в Минске!

16:41 Немного креатива от протестующих в Минске. Посмотрите, с какими плакатами люди вышли на Марш.

16:36 Минский проспект Пушкина прямо сейчас. Мощнейший Марш сегодня вышел!

16:33 По оценкам независимых СМИ, в акции принимают участие более 100 тысяч человек.

16:31 Необычный перфоманс возле Дворца спорта. Люди в красных и белых балаклавах поют «Погоню».

16:26 Видео прямо из минской колонны. Атмосфера сегодня просто чудесная!

16:23 Протестующие в Бресте идут по улице Советской. Как мы видим, Марш сегодня проходит во многих городах Беларуси.

16:21 В Витебске каратели применили слезоточивый газ.

16:18 Тем временем голова минской колонны уже на Пушкинской.

16:17 Люди требуют освободить политзаключенных и в Дзержинске.

16:13 Посмотрите, как две колонны соединились возле ЖК «Каскад» в Минске.

16:12 Наши читатели сообщают, что в Жабинке сегодня также проходят акции протеста.

16:11 Вот так огромная колонна маршировала в районе ЖК «Каскад».

16:07 Десятки тысяч протестующих участвуют в Марше освобождения в Минске. Они идут в районе улицы Кальварийской.

16:06 Брест вышел на Марш освобождения.

16:03 «Хватить это терпеть». Это говорит 82-летняя Лидия Никифоровна, которая сегодня пришла на марша с большим БЧБ-флагом.

15:59 Люди перекрыли улицу Романовская Слобода.

15:58 Минск. Колонна людей идет в сторону ЖК «Каскад». Тем не менее существенная часть протестующих осталась у стелы.

15:55 А потом у незадачливого водомета на Машерова и вовсе стали отваливаться детали.

15:53 Еще одно видео с участием водомета-кита.

15:49 Колонна начала движение в сторону Кальварийской.

15:47 На улице Заславской демонстранты забросали водомет камнями.

15:46 Часть колонны прошла около станции метро Фрунзенская.

15:44 На Победителей люди опять выходят на проезжую часть.

15:43 Люди собираются на Машерова /Тимирязева в Минске.

15:39 Демонстранты превратили водомет в кита)

15:38 Вот еще видео, как протестующий достал канистру с краской из водомета.

15:37 Так выглядит сломанный водомет!

15:35 Минск. Люди и их плакаты рядом со стелой.

15:33 В Кобрине тоже вышли люди.

15:31 На Машерова демонстранты обступили водомет, достали из него контейнеры с цветной жидкостью и вылили их на дорогу. Водомет уехал.

15:30 Протестующие на проспекте Машерова в Минске.

15:29 Витебск гуляет по улицам.

15:25 Так выглядит марш к Стеле с высоты.

15:24 Десятки тысяч человек заняли проезжую часть проспекта Машерова в Минске.

15:23 Большая колонна протестующих идет по проезжей части улицы Сторожовской в Минске.

15:21 Людей возле Стелы становится все больше.

15:19 Большая колонна протестующих направляется к Стеле через мост на Немиге.

15:17 Тысячи и тысячи протестующих сейчас на Немиге.

15:16 Марш по улице Сторожевской в Минске. Жители районов продолжают стекаться в центр.

15:15 Люди идут нескончаемым потоком в сторону Стелы.

15:13 Еще одно видео тысяч и тысяч людей на Стеле.

15:10 Огромная колонна протестующих сейчас идет по Немиге.

15:08 Такая сейчас атмосфера рядом со стелой. Люди хлопают и скандируют "Пошел вон".

15:05 Минск. По Сторожевской по направлению к Немиге идет большая группа людей.

15:03 Множество людей стоят на горке у гостиницы «Планета», скандируя «Жыве Беларусь!».

15:01 Часть протестующих идёт к Стеле по проезжей части!

14:59 Тысячи людей стекаются к Стеле прямо сейчас.

14:54 Креативные плакаты в Витебске.

14:53 К Стеле начинают подтягиваться протестующие.

14:50 Минск. Люди собираются возле гостиницы «Планета» напротив стелы.

14:48 Витебчане спрашивают у силовиков: «Сколько стоит совесть?»

14:45 Минск. Колонна прошла по Машерова к проспекту Победителей.

14:44 От Немиги до Стелы потоками идут тысячи и тысячи человек.

14:43 Протест в Гомеле в эти минуты.

14:42 Витебск вышел на Марш.

14:41 Люди в минских колоннах скандируют «Не забудем! Не простим!».

14:40 Большая колонна с национальными флагами идет в центр Минска в районе улиц Орловской и Хоружей.

14:27 Между гостиницей «Юбилейная» и домом профсоюзов в Минске собрались протестующие . Они скандируют «Жыве Беларусь!».

14:26 Бобруйчане также присоединились к Маршу освобождения.

14:20 В 14.00 отключили мобильный интернет в Минске.

14:19 Колонны протестующих стекаются в центр столицы.

14:18 Люди собираются в центре Минска.

14:12 В Могилеве собираются первые группы людей.

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