В Беларуси проходит Марш освобождения (Онлайн)7
- 4.10.2020, 14:13
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Более 100 тысяч протестующих на улицах Минска.
В Беларуси сегодня проходит Марш освобождения.
Накануне независимые телеграм-каналы призвали людей в 14:00 выйти на улице в Минске и остальных городах страны.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию Марша освобождения.
17:21 Со стороны Пушкинской в сторону Окрестина до сих пор идут участники Марша освобождения.
17:16 Протестующие под стенами тюрьмы скандируют: «Выпускай!»
17:11 Еще одна колонна движется по Кальварийской в Минске.
17:06 Первые протестующие уже возле тюрьмы на улице Окрестина.
17:01 Посмотрите, как протестующие в Минске "разобрали" водомет!
16:54 Акция протеста в Вилейке. Можно говорить, что в Беларуси на Марш вышли десятки населенных пунктов.
16:50 На Пушкинской протестующие скандировали имя Героя Беларуси Александра Тарайковского, который погиб в первые дни протестов. Герои не умирают!
16:48 Ритм Маршу освобождения в Минске задают барабанщики. Они выходят на акции протеста каждое воскресенье. Здесь вы можете почитать большое интервью с ними.
16:47 Гостприимные жители Ростова-на-Дону провели перфоманс «Саша, Ростов тебя ждет».
16:45 Таймлапс акции на Пушкинской. Десятки тысячи протестующих в Минске!
16:41 Немного креатива от протестующих в Минске. Посмотрите, с какими плакатами люди вышли на Марш.
16:36 Минский проспект Пушкина прямо сейчас. Мощнейший Марш сегодня вышел!
16:33 По оценкам независимых СМИ, в акции принимают участие более 100 тысяч человек.
16:31 Необычный перфоманс возле Дворца спорта. Люди в красных и белых балаклавах поют «Погоню».
16:26 Видео прямо из минской колонны. Атмосфера сегодня просто чудесная!
16:23 Протестующие в Бресте идут по улице Советской. Как мы видим, Марш сегодня проходит во многих городах Беларуси.
16:21 В Витебске каратели применили слезоточивый газ.
16:18 Тем временем голова минской колонны уже на Пушкинской.
16:17 Люди требуют освободить политзаключенных и в Дзержинске.
16:13 Посмотрите, как две колонны соединились возле ЖК «Каскад» в Минске.
16:12 Наши читатели сообщают, что в Жабинке сегодня также проходят акции протеста.
16:11 Вот так огромная колонна маршировала в районе ЖК «Каскад».
16:07 Десятки тысяч протестующих участвуют в Марше освобождения в Минске. Они идут в районе улицы Кальварийской.
16:06 Брест вышел на Марш освобождения.
16:03 «Хватить это терпеть». Это говорит 82-летняя Лидия Никифоровна, которая сегодня пришла на марша с большим БЧБ-флагом.
15:59 Люди перекрыли улицу Романовская Слобода.
15:58 Минск. Колонна людей идет в сторону ЖК «Каскад». Тем не менее существенная часть протестующих осталась у стелы.
15:55 А потом у незадачливого водомета на Машерова и вовсе стали отваливаться детали.
15:53 Еще одно видео с участием водомета-кита.
15:49 Колонна начала движение в сторону Кальварийской.
15:47 На улице Заславской демонстранты забросали водомет камнями.
15:46 Часть колонны прошла около станции метро Фрунзенская.
15:44 На Победителей люди опять выходят на проезжую часть.
15:43 Люди собираются на Машерова /Тимирязева в Минске.
15:39 Демонстранты превратили водомет в кита)
15:38 Вот еще видео, как протестующий достал канистру с краской из водомета.
15:37 Так выглядит сломанный водомет!
15:35 Минск. Люди и их плакаты рядом со стелой.
15:33 В Кобрине тоже вышли люди.
15:31 На Машерова демонстранты обступили водомет, достали из него контейнеры с цветной жидкостью и вылили их на дорогу. Водомет уехал.
15:30 Протестующие на проспекте Машерова в Минске.
15:29 Витебск гуляет по улицам.
15:25 Так выглядит марш к Стеле с высоты.
15:24 Десятки тысяч человек заняли проезжую часть проспекта Машерова в Минске.
15:23 Большая колонна протестующих идет по проезжей части улицы Сторожовской в Минске.
15:21 Людей возле Стелы становится все больше.
15:19 Большая колонна протестующих направляется к Стеле через мост на Немиге.
15:17 Тысячи и тысячи протестующих сейчас на Немиге.
15:16 Марш по улице Сторожевской в Минске. Жители районов продолжают стекаться в центр.
15:15 Люди идут нескончаемым потоком в сторону Стелы.
15:13 Еще одно видео тысяч и тысяч людей на Стеле.
15:10 Огромная колонна протестующих сейчас идет по Немиге.
15:08 Такая сейчас атмосфера рядом со стелой. Люди хлопают и скандируют "Пошел вон".
15:05 Минск. По Сторожевской по направлению к Немиге идет большая группа людей.
15:03 Множество людей стоят на горке у гостиницы «Планета», скандируя «Жыве Беларусь!».
15:01 Часть протестующих идёт к Стеле по проезжей части!
14:59 Тысячи людей стекаются к Стеле прямо сейчас.
14:54 Креативные плакаты в Витебске.
14:53 К Стеле начинают подтягиваться протестующие.
14:50 Минск. Люди собираются возле гостиницы «Планета» напротив стелы.
14:48 Витебчане спрашивают у силовиков: «Сколько стоит совесть?»
14:45 Минск. Колонна прошла по Машерова к проспекту Победителей.
14:44 От Немиги до Стелы потоками идут тысячи и тысячи человек.
14:43 Протест в Гомеле в эти минуты.
14:42 Витебск вышел на Марш.
14:41 Люди в минских колоннах скандируют «Не забудем! Не простим!».
14:40 Большая колонна с национальными флагами идет в центр Минска в районе улиц Орловской и Хоружей.
14:27 Между гостиницей «Юбилейная» и домом профсоюзов в Минске собрались протестующие . Они скандируют «Жыве Беларусь!».
14:26 Бобруйчане также присоединились к Маршу освобождения.
14:20 В 14.00 отключили мобильный интернет в Минске.
14:19 Колонны протестующих стекаются в центр столицы.
14:18 Люди собираются в центре Минска.
14:12 В Могилеве собираются первые группы людей.