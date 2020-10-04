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Казахстан будет впускать иностранцев только со справкой о COVID-19

  • 4.10.2020, 14:08
Казахстан будет впускать иностранцев только со справкой о COVID-19

Тест нужно делать не ранее 72 часов до момента пересечения границы.

Казахстан с 6 октября будет пропускать в страну иностранных граждан только со справкой о ПЦР-тесте на коронавирус. Как сообщает Charter97.org со ссылкой на минздрав Казахстана, тест нужно делать не ранее 72 часов до момента пересечения казахстанской границы.

Что касается граждан Казахстана, прибывших международными авиарейсами, то в случае отсутствия справки с аналогичным сроком действия подлежат изоляции в карантинный стационар на двое суток для лабораторного обследования на COVID-19 методом ПЦР.

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