Жозеп Боррель ответил на требование белорусских властей о высылке дипломатов Польши и Литвы 16 4.10.2020, 14:39

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Жозеп Боррель

Фото: European Parliament

Официальное заявление.

Решение властей Беларуси сократить дипломатическое присутствие Польши и Литвы после введения санкций ЕС в отношении этой страны «идет против логики диалога с Евросоюзом» и изолирует Минск. Такое мнение высказал глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель в распространенном в воскресенье заявлении.

«Требование Минска, чтобы Польша и Литва отозвали своих послов и существенно сократили свои дипмиссии в Беларуси, необоснованно и достойно сожаления. Оно идет против логики диалога и будет еще глубже изолировать власти в Минске», — заявил Боррель.

Он напомнил, что ЕС продолжает поддерживать демократическое право белорусского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства.

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