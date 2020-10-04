В Минске заработал мобильный интернет
- 4.10.2020, 18:26
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Мобильный интернет-доступ восстановлен в полном объеме.
Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой несанкционированной акции протеста, полностью восстановлена, сообщил провайдер А1.
"По состоянию на 18.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте компании.
Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.
В воскресенье в Минске проходит очередная многотысячная акция протеста.
В Беларуси уже около двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.