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В Минске заработал мобильный интернет

  • 4.10.2020, 18:26
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В Минске заработал мобильный интернет

Мобильный интернет-доступ восстановлен в полном объеме.

Пропускная способность мобильного интернета, сниженная на некоторое время из-за проведения в воскресенье в Минске массовой несанкционированной акции протеста, полностью восстановлена, сообщил провайдер А1.

"По состоянию на 18.05 предоставление услуги передачи данных восстановлено в полном объеме", - говорится в сообщении в официальном twitter-аккаунте компании.

Ранее компания информировала, что "в соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 4 октября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета". "Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги", - предупредили там.

В воскресенье в Минске проходит очередная многотысячная акция протеста.

В Беларуси уже около двух месяцев продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа.

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