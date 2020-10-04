закрыть
4 октября 2020, воскресенье, 20:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Как протестующие в Минске превратили водомет в «кита»

  • 4.10.2020, 20:21
  • 3,124
Как протестующие в Минске превратили водомет в «кита»

Видеофакт.

4 октября во время Марша за освобождение политзаключенных в Минске протестующие сломали водомет. Он попытался полить их на проспекте Машерова, но, поскольку делал это медленно, протестующие смогли открыть дверцу и вытащить краску и какую-то красную деталь, передает euroradio.fm.

В результате водомет ускорил ход, но под бодрую музыку, доносившуюся из динамиков возле Стелы, развалился. Вода из него начала лупить вверх фонтаном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Протесты лидеров
Протесты лидеров Андрей Санников
Против усатого маразматика восстала вся страна
Против усатого маразматика восстала вся страна Максим Винярский
Белорусы добились многого
Белорусы добились многого Лилия Шевцова
Микросанкции для макронегодяев
Микросанкции для макронегодяев Ирина Халип