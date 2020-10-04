Как протестующие в Минске превратили водомет в «кита»
- 4.10.2020, 20:21
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Видеофакт.
4 октября во время Марша за освобождение политзаключенных в Минске протестующие сломали водомет. Он попытался полить их на проспекте Машерова, но, поскольку делал это медленно, протестующие смогли открыть дверцу и вытащить краску и какую-то красную деталь, передает euroradio.fm.
В результате водомет ускорил ход, но под бодрую музыку, доносившуюся из динамиков возле Стелы, развалился. Вода из него начала лупить вверх фонтаном.