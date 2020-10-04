Как протестующие в Минске превратили водомет в «кита» 4.10.2020, 20:21

3,124

Видеофакт.

4 октября во время Марша за освобождение политзаключенных в Минске протестующие сломали водомет. Он попытался полить их на проспекте Машерова, но, поскольку делал это медленно, протестующие смогли открыть дверцу и вытащить краску и какую-то красную деталь, передает euroradio.fm.

В результате водомет ускорил ход, но под бодрую музыку, доносившуюся из динамиков возле Стелы, развалился. Вода из него начала лупить вверх фонтаном.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».