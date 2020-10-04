Ученые установили личность художника Бэнкси 2 4.10.2020, 21:28

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Для этого они использовали применяемый в криминалистике метод геопрофилирования.

Настоящее имя художника Бэнкси — Робин Ганнингем, сообщает РБК со ссылкой на издание The Independent. К такому выводу ученые из лондонского Университета королевы Марии пришли после того, как провели ряд исследований при помощи геопрофилирования. Этот метод применяется британскими криминалистами, чтобы определить местонахождение серийных преступников. Личность вычисляется по тем местам, которые она чаще всего посещает..

Ученые, в число которых вошел представитель Техасского университета доктор Ким Россмо и бывшие детективы, проанализировали 140 адресов работ Бэнкси в Лондоне и Бристоле и расположенные поблизости локации: жилые кварталы, пабы и игровые площадки. Используя информацию из открытых источников, сотрудники Университета королевы Марии пришли к выводу, что именно эти места чаще других посещал Робин Ганнингем, который по мнению исследователей скрывается под маской Бэнкси. Стоит отметить, что адвокаты уличного художника обращались в Университет королевы Марии, чтобы приостановить ход исследовательских работ.

Соавтор доклада биолог Стив ле Комбре в интервью BBC заявил, что крайне удивится, если вывод его коллег окажется неверным. «Есть только один серьезный подозреваемый, и все знают, кто это. Если вы погуглите Бэнкси и Ганнингем, то получите что-то вроде 43,5 тысяч ответов», — отметил Комбре.

Бэнкси — псевдоним британского уличного художника, который скрывает свое настоящее имя. Его графические работы по законам Британии являются вандализмом, но при этом продаются на аукционах за сотни тысяч фунтов. Последней громкой акцией Бэнкси стал тематический парк развлечений Dismaland. Он работал в британском городе Уэстон-сьюпер-Мэр с 22 августа по 28 сентября 2015 года. Задуманный как сатира на индустрию развлечений, он принес экономике региона £20 миллионов.

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