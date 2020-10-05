Помпео прокомментировал заболевание Трампа

Помпео прокомментировал заболевание Трампа3
- 5.10.2020, 7:33
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Президент США находится в госпитале.
Глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что страна готова к враждебным провокациям из-за обнаружения коронавируса у президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
«Мы знаем, что есть мошенники, мы знаем, что есть злонамеренные субъекты по всему миру. США полностью готовы, как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня днем я был с генералом Милли. Все готовы», — заявил Помпео.
Он также отметил, что Дональд Трамп, находясь в госпитале, провел совещание по нацбезопасности.
«У меня сегодня была возможность поговорить с президентом довольно подробно, и он говорил сегодня со всей своей командой национальной безопасности. Мы полностью готовы ко всем ситуациям, которые могут возникнуть. У нас был хороший разговор. Я не собираюсь говорить, о чем он был. Но мы позаботились о том, чтобы президент был в курсе всех событий, происходящих в мире», — заявил Помпео.