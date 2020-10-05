WSJ: Трамп пытался скрыть положительный результат первого теста на коронавирус 2 5.10.2020, 8:42

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Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Президент США попросил не говорить о результатах первого теста своего помощника.

Президент США Дональд Трамп пытался скрыть результаты первого теста на коронавирус нового типа COVID-19, который показал положительный результат.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на The Wall Street Journal.

По данным издания, после того как первый тест показал положительный результат, Дональд Трамп успел дать интервью Fox News. В этот момент президент ожидал результаты второго теста.

Лишь спустя несколько часов президент США сообщил, что у него и первой леди обнаружили коронавирус.

Журналисты издания сообщают, что также Трамп попросил не говорить о результатах первого теста своего помощника.

Напомним, 2 октября Дональд Трамп объявил, что у них с женой Меланией обнаружили коронавирус.

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